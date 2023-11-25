Μανιάτικη Βεντέτα: Η ιστορία του τελειότερου εγκλήματος στην ιστορία της Ελλάδας - Βίντεο του Up Stories

Το Up Stories ξεδιπλώνει την ιστορία του τελειότερου ίσως εγκλήματος στην ιστορία της Ελλάδας.

Μια ιστορία καθηλωτική που εκτυλίχθηκε στα χώματα της Μάνης στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ένα έγκλημα τιμής που δεν θα μπορούσε να μείνει ατιμώρητο βάση του άγραφου νόμου της βεντέτα ή γδικιωμού, όπως αποκαλείται από τους Μανιάτες.

Δείτε το βίντεο και μάθετε την ιστορία του τελειότερου εγκλήματος στην ιστορία της Ελλάδας απολαμβάνοντας παράλληλα υπέροχες εικόνες από την καθηλωτικά όμορφη Μάνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.