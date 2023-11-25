Στις υπό εξέλιξη εργασίες της νέας Γραμμής 4 του Μετρό ('Αλσος Βεΐκου-Γουδή) και συγκεκριμένα στα φρέατα στη Λεωφόρο Βεΐκου και στην Κατεχάκη, βρέθηκε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκεί όπου οι δίδυμοι «μετροπόντικες» «Αθηνά» και «Νίκη», αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της διάνοιξης των σηράγγων.

Οι δύο «μετροπόντικες» ΤΒΜ θα διανοίξουν συνολικά 12,8 χιλιόμετρα υπόγειων σηράγγων. Η νέα Γραμμή 4 και συγκεκριμένα το τμήμα Α, 'Αλσος Βεΐκου-Γουδή, θα περιλαμβάνει 15 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα κατασκευαστούν κυρίως υπογείως.

Με τη βοήθεια της διευθύντριας του έργου της Γραμμής 4 της Αττικό Μετρό, Σίσσυς Βουτυρίτσα, το ΑΠΕ-ΜΠΕ περιηγήθηκε στο φρέαρ που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βεϊκου στο Γαλάτσι, στο ύψος των Ολυμπιακών Ακινήτων εκεί όπου κατασκευάζεται ένα μεγάλο όρυγμα για τη Γραμμή 4. «Το όρυγμα έχει περίπου 216 μέτρα μήκος, με 32 μέτρα πλάτος και 32 μέτρα βάθος. Από αυτό το όρυγμα θα ξεκινήσει η εκσκαφή του δεύτερου μετροπόντικα της γραμμής με το όνομα “Νίκη”, ο οποίος θα ταξιδέψει από εδώ 7,2 χιλιόμετρα μέχρι το φρέαρ διακλάδωσης Ευαγγελισμού απ' όπου και θα βγει. Εκεί θα συναντήσει τον άλλο μετροπόντικα, με το όνομα “Αθηνά”, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την Κατεχάκη και θα βγει κι εκείνος από το ίδιο σημείο», αναφέρει η κ. Βουτυρίτσα.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της άφιξης του μετροπόντικα «Νίκη» από τη Γερμανία στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε στις αρχές Αυγούστου, ενώ αυτές τις ημέρες ο μετροπόντικας μοντάρεται, συναρμολογείται και θα καταβιβαστεί για να ξεκινήσει την διάνοιξή του, αρχές του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με τη διευθύντριά του, το έργο θα έχει τρεις λειτουργίες. Η πρώτη θα είναι η εγκατάσταση, η λειτουργία και η υποστήριξη του δεύτερου μετροπόντικα του έργου, «Νίκη». Η δεύτερη λειτουργία του είναι αυτό καθ' εαυτό το φρέαρ, καθώς θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ως χώρος εναπόθεσης συρμών. Ένα μικρό αμαξοστάσιο δηλαδή, μικρής συντήρησης και καθαρισμού των συρμών της Γραμμής 4 του τμήματος Α των 15 σταθμών. Η τρίτη λειτουργία του αφορά στην κατασκευή σήραγγας 250 μέτρων προς το Μαρούσι προκειμένου να γίνει από αυτή τη σήραγγα η μελλοντική επέκταση της Γραμμής που θα καταλήξει (Δ τμήμα) στην Πετρούπολη (άλλοι 6 σταθμοί και 7,5 χιλιόμετρα σήραγγα).»

Μετά λοιπόν από πολλά χρόνια αναμονής, η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, έχει ξεκινήσει, με στόχο την εξυπηρέτηση πυκνοκατοικημένων περιοχών όπως η Κυψέλη, τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι, καθώς επίσης και την εξυπηρέτηση πολλών σημαντικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, όπως νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ακόμη θα συμβάλλει στην αύξηση της δικτύωσης των υφιστάμενων Γραμμών Μετρό με δύο σταθμούς ανταπόκρισης (Πανεπιστήμιο/Ακαδημία, Ευαγγελισμός).

Το έργο θα αποτελείται από τους εξής 15 σύγχρονους υπόγειους σταθμούς, οι οποίοι θα λειτουργούν χωρίς οδηγό: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδί, καθώς και εννέα ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέατα.

Και ενώ ο μετροπόντικας «Νίκη» «ετοιμάζει τις μηχανές του» για το νέο έτος, ο έτερος μετροπόντικας «Αθηνά» στο φρέαρ στην Κατεχάκη, έχει ήδη «βάλει μπροστά» καθώς αυτή τη στιγμή έχει συναρμολογηθεί και βρίσκεται στην τελευταία φάση της τμηματικής συναρμολόγησης για την απρόσκοπτη εκσκαφή της σήραγγας μέχρι το φρέαρ διακλάδωσης Ευαγγελισμού όπου είναι και το πέρας του έργου για το συγκεκριμένο μηχάνημα.

To ΑΠΕ-ΜΠΕ καταβιβάστηκε 40 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης και ξεναγήθηκε στο εσωτερικό του μετροπόντικα, με τη βοήθεια του Σταμάτη Νικολόπουλο, μηχανικού επίβλεψης ΤΒΜ της διεύθυνσης έργων της Γραμμής 4 της Ελληνικό Μετρό. «Βρισκόμαστε στο εργοτάξιο φρέαρ ΤΒΜ Κατεχάκη και πίσω μου βλέπετε το ΤΒΜ Αθηνά, το ένα από τα δύο μηχανήματα που θα κάνουν τις διανοίξεις των σηράγγων της Γραμμής 4, το άλλο μηχάνημα με το όνομα Νίκη, θα ξεκινήσει από το φρέαρ Βεϊκου στο δυτικό άκρο της γραμμής. Η Αθηνά, το μηχάνημά μας εδώ θα σκάψει 5,2 χιλιόμετρα, ενώ το μηχάνημα Νίκη θα σκάψει 7,2 χιλιόμετρα.»

Ο μηχανικός επίβλεψης του έργου, σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Το έργο είναι δύσκολο. Η έναρξή του και μόνο ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, όμως προσπεράσαμε τις όποιες δυσκολίες. Ελπίζουμε ότι με την επιλογή αυτών των δύο μηχανημάτων που είναι και δίδυμα, να μην υπάρξουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκσκαφής.»

Παράλληλα με τις υπόλοιπες εργασίες, συνεχίζονται τα έργα στους Σταθμούς «Γαλάτσι», «Ελικώνος», «Κυψέλη», «Εξάρχεια», «Καισαριανή», «Πανεπιστημιούπολη» και «Ζωγράφου», ενώ ξεκίνησαν αρχαιολογικές διερευνητικές τομές στο Φρέαρ Διακλάδωσης, το οποίο βρίσκεται στο πάρκο Ναϊάδων πλησίον του Σταθμού «Ευαγγελισμός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.