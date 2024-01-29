Ζαχαριάδης: Χαιρετίζουμε την απόφαση του δημάρχου Αθηναίων για τον λόφο του Στρέφη

Τη θέση της παράταξης «Ανοιχτής Πόλης» σχετικά με τον λόφο του Στρέφη, ανέπτυξε με δήλωσή του ο Κώστας Ζαχαριάδης. Όπως επισημαίνει, η απόφαση του δημάρχου Αθηναίων αποτελεί το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του λόφου και κάνει λόγο για ενίσχυση του κοινόχρηστου χαρακτήρα, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας.

«Η ‘'Ανοιχτή Πόλη'' έχει επισημάνει επανειλημμένα την εικόνα εγκατάλειψης στο λόφο του Στρέφη. Η απελθούσα δημοτική Αρχή του κ. Μπακογιάννη ανέθεσε την ανάπλαση του λόφου σε μια κτηματομεσιτική εταιρεία, χωρίς διαβούλευση με τους πολίτες, περιορίζοντας την πρόσβαση σε αυτόν και πυροδοτώντας μια εστία έντασης και αδιαφάνειας στο κέντρο της πόλης», αναφέρει αρχικά ο κ. Ζαχαριάδης και στη συνέχεια τονίζει:

«Η απόφαση του νέου δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, για ολοκλήρωση της παρουσίας της εταιρείας, είναι το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του λόφου και τη χαιρετίζουμε. Ο λόφος του Στρέφη χρειάζεται συστηματική φροντίδα και ήπιες παρεμβάσεις, για την αντιπλημμυρική προστασία, την αποκατάσταση των φθορών και την ενίσχυση του κοινόχρηστου χαρακτήρα, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας.

Αντί να κάνει αντιπολίτευση χαρακωμάτων ο κ. Μπακογιάννης, θα ήταν προτιμότερο να παραδεχτεί και να διδαχτεί από τις αποτυχίες και την αναποτελεσματικότητα της διοίκησής του. Όταν επιστρέψει από τις ΗΠΑ μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί μια επίσκεψη στον χώρο του λόφου, για να διαπιστώσει και ο ίδιος την κατάσταση που σήμερα επικρατεί».

