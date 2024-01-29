ΑΑΔΕ: Ψηφιοποίηση της υποβολής ακόμα δύο δηλώσεων των επιχειρήσεων

Συνεχίζεται η ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, με τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής δύο ακόμη δηλώσεων, το πλήθος των οποίων εκτιμάται περί τις 7.600 ετησίως.

Ειδικότερα, ψηφιακά υποβάλλονται οι:

αρχικές δηλώσεις καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων (ΦΣΚ) από εταιρείες, κοινοπραξίες επιτηδευματιών, συνεταιριστικές οργανώσεις, ενώσεις προσώπων ή κοινωνίες, με κερδοσκοπικό σκοπό

αρχικές δηλώσεις απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων από εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου.

Η υποβολή γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Εφαρμογές / Φορολογικές Υπηρεσίες / Τέλη και ειδικοί φόροι.

