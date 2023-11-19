Στα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του οποίου επιδοτείται το 40 % των δαπανών έως 10.000 ευρώ για αναβάθμιση κατοικιών που έχουν δηλωθεί κενές τα τελευταία τρία χρόνια, ανακοίνωσε από την Πάτρα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας η Σοφία Ζαχαράκη στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας, με θέμα την ακίνητη ιδιοκτησία στο πλαίσιο του 26ου Forum Ανάπτυξης παρουσίασε τις δράσεις της κυβέρνησης για την στεγαστική πολιτική.

Ειδικότερα, αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Σπίτι μου», είπε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε εκταμιεύσει 1.290 δάνεια μέσα σε τέσσερις μήνες και βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον μία καλύτερη ροή».

«Η μεγαλύτερη ζήτηση», συνέχισε, «προέρχεται από άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 35 έτη και καταγράφεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «αυτή τη στιγμή ακολουθούν περίπου 1.900 εγκεκριμένες αιτήσεις, οι οποίες μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 θα έχουν βρει και αυτές το δρόμο της εκταμίευσης».

Όπως πρόσθεσε, «το σύνολο των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί είναι 9.620 και ελπίζουμε να έχουν παράξει αποτέλεσμα, δηλαδή να έχουν βρει σπίτι και να έχει εκταμιευθεί το δάνειο μέχρι το τέλος του 2024, γεγονός που σημαίνει ότι πάνω από 18.000 άνθρωποι μπορούν να έχουν βρει σπίτι».

Ακόμη, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της κοινωνικής στέγασης, που όπως είπε, «το τρέχουμε για 100 διαμερίσματα που θα κάνουμε εμείς ως υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, μέσω του ταμείου ανάκαμψης, την χρηματοδότηση για την ανακαίνιση των συγκεκριμένων διαμερισμάτων».

Παράλληλα, τόνισε ότι «είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα ‘Στέγαση και Εργασία', όπου έχουμε 850 ωφελούμενους σε όλη την Ελλάδα και βέβαια έχουμε και το πρόγραμμα ‘Κάλυψη', με 44 δήμους», που αφορά την δωρεάν στέγαση ευάλωτων σε ιδιωτικές κατοικίες με την καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι «εμείς, ως κράτος θα δούμε τι θα κάνουμε με την κοινωνική αντιπαροχή, δηλαδή την αξιοποίηση ιδιοκτησιών του δημοσίου, έτσι ώστε μέσω προγραμμάτων μαζί με κατασκευαστές να δίνεται ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ακινήτων στην κοινωνική στέγαση και το υπόλοιπο κανονικά σε μισθώσεις, οι οποίες θα γίνουν με κανονική τιμή της αγοράς».

«Στόχος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, «είναι να διευρύνουμε τις επιλογές για την ιδιοκτησία, για το κομμάτι της απόκτησης σπιτιού, αλλά και για όποιον θέλει και έχει τη δυνατότητα να μισθώσει, διότι θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο κοινωνικής συνοχής».

Από την πλευρά του, ο π. Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα σήμερα είναι ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις σε ακίνητα, γεγονός που έχει εκτινάξει στα ύψη τις τιμές των ακινήτων» και πρόσθεσε: «Υπάρχει κίνδυνος οι νέες γενιές να αρχίσουν να εκποιούν αυτά που παίρνουν από τους γονείς και τους παππούδες επειδή δεν μπορούν να αντέξουν τα φορολογικά βάση. Η ιδιοκτησία προστατεύεται διεθνώς και από το ελληνικό Σύνταγμα, συχνά αποτελεί και εύκολο στόχο ως πηγή χρηματοδότησης. Η πολιτεία τα συνεκτιμά όλα αυτά και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα».

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, παρουσίασε τις θέσεις και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι «μια άμεση τολμηρή μεταβατική φορολογική παρέμβαση, που θα φέρει δεκάδες χιλιάδες σπίτια στην αγορά, είναι απόλυτα αναγκαία. Συγκεκριμένα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Χωρίς να παραιτούμαστε από το βασικό μας αίτημα που είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών για όλα τα κάθε είδους μισθώματα ακινήτων, καθόσον η κλίμακα φορολόγησής τους είναι η μόνη που δεν ελαφρύνθηκε από τις κυβερνήσεις της Ν.Δ. από το 2019 και μετά, προτείνουμε την τριετή φορολογική απαλλαγή των ιδιοκτητών από το φόρο εισοδήματος, των κατοικιών που ήταν κενές για όλο το 2023 αλλά και όσων κατοικιών, που σήμερα έχουν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, εκμισθωθούν ως κύρια κατοικία για μια τουλάχιστον τριετία. Η ρύθμιση θα προκαλέσει την άμεση και μαζική επανένταξη στην αγορά των μισθώσεων κύριας κατοικίας, πολλών χιλιάδων κενών αλλά και ανακαινισμένων κατοικιών σε όλη τη χώρα, χωρίς να δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα στο υπουργείο Οικονομικών».

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι «τα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, που είναι η δημιουργία προγραμμάτων απόκτησης και ανακαίνισης κατοικιών και όχι η επιβολή ενοικιοστασιακών δεσμεύσεων που θα ‘έβαζε λουκέτο' στα διαθέσιμα σπίτια».

