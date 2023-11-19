Στο Άγιον Όρος η Τιμία Κάρα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Με δάκρυα συγκίνησης το Αγρίνιο αποχαιρέτησε τον Ιερό Χρυσόστομο. Λίγο πριν τις 11:30 το πρωί, η Τιμία Κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, «αναχώρησε» από το Αγρίνιο για το Άγιον Όρος. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε το Ιερό Κειμήλιο με συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια, ενώ εκατοντάδες κόσμου έφθανε ακόμη και την τελευταία στιγμή να ασπαστεί το Ιερό Λείψανο.

Πολλοί εξ αυτών δεν πρόλαβαν να προσκυνήσουν και ευλογήθηκαν από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό, ο οποίος σήκωσε την Λειψανοθήκη ψηλά για να τους σταυρώσει την ώρα που εξερχόταν του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής.

Ο κ. Δαμασκηνός, λίγο πριν αναχωρήσει η Τιμία Κάρα, μίλησε στο ποίμνιό του φανερά συγκινημένος και τόνισε ότι αυτές οι στιγμές, τις οποίες οι πιστοί βρέθηκαν δίπλα στο Άγιο Λείψανο, θα τους συνοδεύουν από δω και εξής, ενώ όσοι προσκύνησαν θα μεταφέρουν στα σπίτια τους την ευλογία.

