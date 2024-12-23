Ένα νέο πρόγραμμα, αυτό του «Φροντιστή της Γειτονιάς», το οποίο θα υλοποιηθεί τον επόμενο χρόνο, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Μακροχρόνια Φροντίδα και θα λειτουργήσει στα πρότυπα των προγραμμάτων «Νταντάδες της Γειτονιάς» και «Προσωπικός Βοηθός» για τα άτομα με αναπηρία, προανήγγειλε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Η κ. Ζαχαράκη, μιλώντας στο MEGA και αφού αναφέρθηκε στο βελτιωμένο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», που ξεκινά στις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με ευνοϊκότερους όρους, σε σχέση με το πρώτο πρόγραμμα (επεκτείνεται σε ηλικίες μέχρι και 50 ετών, διευρύνεται η αξία του σπιτιού προς αγορά έως 250.000 ευρώ, με το δάνειο να καλύπτει το 90% της αξίας κλπ), τόνισε ότι με τον «Φροντιστή της Γειτονιάς» η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά στρατηγική για τη μακροχρόνια φροντίδα που αφορά κάθε άτομο που έχει ανάγκη σε οποιαδήποτε ηλικία.

Όπως διευκρίνισε η υπουργός, το πρόγραμμα, στο τέλος της επόμενης χρονιάς, δεν θα αφορά μόνο την τρίτη ηλικία και ο «Φροντιστής της Γειτονιάς» θα βοηθάει στην καθημερινότητα έναν άνθρωπο ηλικιωμένο, έναν άνθρωπο με αναπηρία.

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε συγκεκριμένα ότι «για πρώτη φορά το κράτος θα πληρώνει με εργόσημο έναν ιδιώτη που θα έρχεται και θα φροντίζει έναν άνθρωπο με ανάγκη. Στα πρότυπα του «Προσωπικού Βοηθού» και τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» θα δίνεται ένα voucher γύρω στα 500 με 550 ευρώ.

Κάθε φροντιστής θα μπορεί να έχει περισσότερα από ένα άτομα όπως ακριβώς και οι Νταντάδες της Γειτονιάς. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι μια τεκμηριωμένη συζήτηση για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τον φροντιστή. Για παράδειγμα στο πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς" έχουμε ορίσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασύγχρονο στο διαδίκτυο και την εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών».

Πηγή: skai.gr

