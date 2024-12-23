Έχετε βαδίσει ποτέ σε υδάτινο μονοπάτι μέσα στην πόλη, δίπλα σε καταρράκτες που χορεύουν; Έχετε κάνει μάθημα ρομποτικής με δασκάλους… τον Άη Βασίλη και τα ξωτικά του; Έχετε δει να ζωντανεύουν τα παραμύθια και οι ζωγραφιές που δημιουργήσατε οι ίδιοι; Αυτές τις γιορτές, η μαγεία των Χριστουγέννων βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ: στο κέντρο της Αθήνας!

Γιατί μια σειρά από πρωτότυπες και διασκεδαστικές εκπαιδευτικές δράσεις περιμένουν τα παιδιά – ή όσους αισθάνονται παιδιά – με ελεύθερη είσοδο για όλους, στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό που έχει στήσει η Περιφέρεια Αττικής στο Πεδίον του Άρεως μέχρι τις 7 Ιανουαρίου.

Μέσα από μια πλούσια γκάμα δραστηριοτήτων, που προσφέρει η Περιφέρεια σε συνεργασία με τους συνεργάτες χορηγούς του Χωριού, οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση και να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε θέματα που αφορούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

«Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό μας είναι μια μεγάλη αγκαλιά, που περιμένει κάθε πολίτη από κάθε γειτονιά της Αττικής – και κυρίως τα παιδιά μας, που είναι και οι ‘πρωταγωνιστές’ των πλούσιων εκπαιδευτικών δράσεων, που έχουμε ετοιμάσει» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Φέτος, δίνουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να μάθουν διασκεδάζοντας στον πιο χαρούμενο εορταστικό προορισμό της Αττικής. Μέσα από τις πρωτότυπες δραστηριότητες, που προσφέρουμε εντελώς δωρεάν, θέλουμε να βγάλουμε στην επιφάνεια όλη τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την ευαισθησία και τις ξεχωριστές ικανότητες κάθε παιδιού, δίνοντας παράλληλα με βιωματικό τρόπο χρήσιμα εκπαιδευτικά μηνύματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την αξία που έχει η ανακύκλωση και η σωστή διαχείριση του νερού και της ενέργειας».

Παιχνίδι και μάθηση για παιδιά κάθε ηλικίας με δωρεάν είσοδο

Το φαντασμαγορικό light show στο «Μονοπάτι του Νερού» μαγεύει μικρούς και μεγάλους.

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Χωριού, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ παρουσιάζονται δράσεις που ενισχύουν τη σημασία του περιορισμού της σπατάλης νερού και έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, έχει δημιουργηθεί το «Μαγικό Μονοπάτι του Νερού», μια διαδρομή 134 μέτρων που αναδεικνύει ένα φυσικό ρυάκι στον Ροδώνα στο Πεδίον του Άρεως, ενώ χιλιάδες λαμπιόνια καθοδηγούν τους επισκέπτες προς τον «Καταρράκτη Χορευτή», μια ιδιαίτερη κατασκευή με φαντασμαγορικό φωτισμό, που χρησιμοποιεί ανακυκλούμενο νερό. Ένα μοναδικό light show, κάθε 15 λεπτά, που μαγεύει μικρούς και μεγάλους, συνδυάζοντας την εορταστική μαγεία με μηνύματα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον. Παράλληλα, οι «Πράκτορες του Πλανήτη», μέσα από το διαδραστικό - βιωματικό παιχνίδι «Σώσε το νερό», μαθαίνουν σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών τη σημασία της εξοικονόμησης και προστασίας του του πολυτιμότερου φυσικού μας πόρου.

Ανακύκλωση, ρομποτική, εκπαιδευτικές δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Η προστασία του περιβάλλοντος και η σωστή διαχείριση της ενέργειας είναι ο άξονας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά, που προσφέρει η Kids Area της Protergia -του μεγάλου χορηγού του Χριστουγεννιάτικου Χωριού της Περιφέρειας Αττικής.

Με το διαδραστικό παιχνίδι “Draw Alive”, οι μικροί επισκέπτες μαθαίνουν για την ενέργεια και το περιβάλλον μέσα από εκπαιδευτικά κουΐζ, ζωγραφίζουν χριστουγεννιάτικους χαρακτήρες και κερδίζουν πολλά δωράκια. Στα Εργαστήρια της Protergia, τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους στολίδια, να συμμετάσχουν σε διασκεδαστικά παιχνίδια γνώσεων, να ενημερωθούν μέσα από μια παραμυθένια αφήγηση για την αγάπη για το περιβάλλον και να δουν τις ζωγραφιές τους να «ζωντανεύουν» σε μια γιγαντοοθόνη με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

«Στέγη» στη γνώση για θέματα τεχνολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος προσφέρει η COSMOTE, μέσα από τα πρωτότυπα θεματικά σπιτάκια της στο Πεδίον του Άρεως.

Το «Σπίτι της ρομποτικής» καλεί όλους να γίνουν μικροί επιστήμονες και να ζήσουν τη μαγεία της τεχνολογίας στο πιο γιορτινό σκηνικό, αναπτύσσοντας τις ικανότητες, τη δημιουργικότητά και την κριτική τους σκέψη. Επίσης, ένα διασκεδαστικό digital game περιμένει στο «Σπίτι της ανακύκλωσης», με χρήσιμες συμβουλές για σωστή ανακύκλωση, αναμνηστικά δώρα και ένα μαγικό δέντρο που «ζωντανεύει» μπροστά στα μάτια μικρών και μεγάλων. Η χαρά όλων ολοκληρώνεται στα σπίτια των Ξωτικών και του Αη Βασίλη με πολλές και διασκεδαστικές εκπλήξεις.

Ένα Μητροπολιτικό Πάρκο, ανοικτό για όλους

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής λειτουργεί τις καθημερινές από τις 16:30 έως τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 22:00, στο Πεδίον του Άρεως που πλέον έχει αναβαθμιστεί αισθητικά και λειτουργικά, προσφέροντας ποικίλες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, εντελώς δωρεάν, με απόλυτη προσβασιμότητα και υψηλή ασφάλεια.

Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του MAD, στην κεντρική σκηνή του Χωριού φιλοξενούνται ποιοτικές συναυλίες και θεματικά αφιερώματα από γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα μουσικών ειδών για κάθε γούστο, ενώ στις δύο μικρότερες σκηνές, street bands, παιδικές παραστάσεις και χορευτικά δρώμενα δίνουν τον τόνο της εορταστικής διάθεσης.

Μάλιστα, ο ΕΟΤ επέλεξε να εντάξει το Χωριό στην επίσημη ιστοσελίδα του visitgreece.gr, προτείνοντάς το ως ένα από τα πιο δημοφιλή εορταστικά τοπόσημα της χώρας, με εκδηλώσεις υψηλής αισθητικής για όλους τους πολίτες.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν ένα υπερσύγχρονο παγοδρόμιο – το μεγαλύτερο που έχει στηθεί στην Ελλάδα – καθώς και τεράστια καρουζέλ, ενώ όλους περιμένει μια μεγάλη γευστική γωνιά με παραδοσιακά ποτά και εδέσματα και σαράντα ξύλινα σπιτάκια, στα οποία μπορούν να αγοράσουν χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Το πλήρες καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Χωριού καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, καθώς και χρηστικές πληροφορίες για όλες τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες διατίθεται στην ιστοσελίδα: http://xmasvillageattica.gr/

Πηγή: skai.gr

