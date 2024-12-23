Όλα ήταν στο κόκκινο στην «Κόκκινη Νύχτα» του Πειραιά. Εορταστικό shopping σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα, μουσική από τον 104,6 My Radio και πολλές εκπλήξεις από το ΣΚΡΑΤΣ, χορηγό της χριστουγεννιάτικης γιορτής, που υποδεχόταν τον κόσμο σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Το ΣΚΡΑΤΣ είχε δημιουργήσει την ιδανική ατμόσφαιρα για εορταστικές αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα vintage πολυτελές αυτοκίνητο με φόντο στολισμένα έλατα και πακέτα δώρων. Επιπλέον, πρόσφερε δωρεάν εντυπωσιακό αμπαλάζ σε όσους ήθελαν να δώσουν μια ξεχωριστή πινελιά στα χριστουγεννιάτικα δώρα τους.

Αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν η μεγάλη συναυλία με την Ιουλία Καλλιμάνη powered by ΣΚΡΑΤΣ, η οποία έκανε το «Εφτά Στα Εφτά», προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης.

Δείτε τα highlights από το live:

