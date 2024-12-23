Εμπρηστική επίθεση σε μεσιτικό γραφείο

Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα ένα μεσιτικό γραφείο στην περιοχή της Ακρόπολης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, άγνωστοι δράστες έσπασαν το τζάμι μεσιτικού γραφείου, που βρίσκεται σε ισόγειο κτηρίου επί της οδού Ηρακλειδών, και πέταξαν μέσα μια βόμβα μολότοφ.

Από την επίθεση σημειώθηκε μικρής έντασης πυρκαγιά που έσβησε μετά από επέμβαση της πυροσβεστικής.

Σε έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εντοπίστηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι και κροτίδα.

