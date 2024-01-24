Λογαριασμός
Ζάκυνθος: Επιχειρηματίας κατηγορείται ότι έδινε με το ζόρι ναρκωτικά σε υπάλληλό του και την εξέδιδε

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας όταν εκείνη αρνήθηκε, τη χτύπησε και την απείλησε με ψαλίδι

Ζάκυνθος: Επιχειρηματίας ανάγκασε την υπάλληλό του να πάρει ναρκωτικά και πήγε να τη βιάσει

Xειροπέδες σε έναν 56χρονο επιχειρηματία για απόπειρα βιασμού, απόπειρα μαστροπείας και σωματικές βλάβες σε βάρος μίας 34χρονης γυναίκας πέρασαν το απόγευμα της Δευτέρας αστυνομικοί στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε φθάσει στο νησί προκειμένου να εργαστεί στην επιχείρηση του 56χρονου.

Όπως κατήγγειλε όμως στις Αρχές η εργασία της σύντομα μετατράπηκε σε εφιάλτη. Και αυτό γιατί ο 56χρονος φέρεται να ανάγκασε την κοπέλα να κάνει χρήση κοκαΐνης και παράλληλα να της κανόνισε ερωτικά ραντεβού με πελάτες παρά τη θέληση της.

Όταν εκείνη αρνήθηκε τότε την χτύπησε και την απείλησε αρπάζοντας ένα ψαλίδι.

Τέλος, όπως κατήγγειλε, πριν δύο ημέρες επιχείρησε να την βιάσει, εκείνη όμως αντιστάθηκε σθεναρά και κατάφερε να διαφύγει ενημερώνοντας την αστυνομία.

Ο 56χρονος εντοπίστηκε τη Δευτέρα από αστυνομικούς και συνελήφθη.

Πηγή: tempo24.news

