Η πρόσφατη κακοκαιρία «έθαψε» στην άμμο το σκαρί του «Παναγιώτη» που βρίσκεται στην ομώνυμη παραλία στη Ζάκυνθο.

Χθεσινά πλάνα από την παραλία του Ναυαγίου δείχνουν πως το σκαρί έχει κοπεί στη μέση, όπως φαίνεται στο βίντεο:

Σύμφωνα με το imerazante.gr ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης, ο δήμαρχος του νησιού Γιώργος Στασινόπουλος βρέθηκαν χθες Τετάρτη στο υπουργείο Τουρισμού όπου και συναντήθηκαν με τον γ.γ Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Μύρωνα Φλουρή.

Μάλιστα με υπόμνημα που κατέθεσε ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος προς τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας Αθηνά – Μαρία Κόλλια ζητά να εκδοθεί υπουργική απόφαση για άμεση παραχώρηση της ζώνης παραλίας και αιγιαλού της ευρύτερης περιοχής του Ναυαγίου στον Δήμου.

Πιο αναλυτικά, το υπόμνημα έχει ως εξής:

“Θέμα: Υπόμνημα Δημάρχου για άμεσες ενέργειες διαχείρισης Ναυαγίου Ζακύνθου

Με το παρόν Υπόμνημα αιτούμαστε την άμεση παραχώρηση της ζώνης παραλίας και αιγιαλού της ευρύτερης περιοχής του Ναυαγίου Ζακύνθου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Διαχείριση Αιγιαλού.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας ο Δήμος Ζακύνθου έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης της παραλίας του Ναυαγίου, όπως και όλων των υπολοίπων παραλιών του νησιού.

Αυτό σημαίνει:

α. Ναυαγοσωστική κάλυψη

β. Καθαριότητα

γ. Ασφάλεια

δ. Οικονομική διαχείριση (εφόσον επιλεγεί από το Δήμο Ζακύνθου η οικονομική διαχείρισή τους π.χ. ομπρέλες, καντίνες, θαλάσσια σπορ κ.λ.π.)

2. Καθορισμός γραμμής παραλίας.

α. Χάραξη γραμμής παραλίας

β. Καθορισμός ζώνης μεταξύ γραμμής αιγιαλού και γραμμής παραλίας γνωστή ως «Ζώνη Παραλίας»

γ. Παραχώρηση ζώνης παραλίας από Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στον Δήμο Ζάκυνθου.

δ. Περίφραξη χώρου από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου στο Πλάτωμα του Ναυαγίου και οριοθέτηση της περιοχής θέασης η οποία θα ταυτίζεται με την ζώνη παραλίας.

ε. Φύλαξη του χώρου με τοποθέτηση καμερών από το Δήμο σε όλα τα σημεία.

στ. Ανάθεση φύλαξης από το Δήμο Ζακύνθου σε ιδιωτική εταιρία.

ζ. Τοποθέτηση συστήματος ελεγχόμενης εισόδου με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής. Το αντίτιμο θα ακολουθεί τις διαδικασίες χρεώσεων αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με την ΚΥΑ παραχώρησης και θα αποδίδεται αναλογικά στο Δήμο Ζακύνθου και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτή.

η. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων διαδρομών, καθιστικών, WC, παροχής συνεχόμενης υδροδότησης, οριοθέτηση σημείων θέασης, φωτισμού και σήμανσης ασφαλείας, κλπ εντός της ζώνης παραλίας.

Θ. Αναβάθμιση με διαπλάτυνση υπαρχουσών οδών πρόσβασης σε κατηγορία Α.

Ι. Δημιουργία οδού διαφυγής εντός δασικής έκτασης σε συνεργασία με το Δασαρχείο Ζακύνθου.

Επειδή το θέμα επείγει, όπως, άμεσα, εδώ και τώρα, δοθεί με υπουργική απόφαση η διαχείριση της ζώνης παραλίας και αιγιαλού στο Δήμο Ζακύνθου. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συνεργασία απαιτηθεί”.

Σε δηλώσεις του στο imerazante.gr ο βουλευτής της ΝΔ Διονύσης Ακτύπης επεσήμανε ότι «το θέμα του Ναυαγίου ήδη είναι στα αρμόδια υπουργεία και στο Υπουργείο Τουρισμού έγινε επαφή με τον Γενικό Γραμματέα κ. Φλουρή για συντονισμό των ενεργειών τα οποία θα πρέπει να γίνουν άμεσα για να περάσει η διαχείριση του Ναυαγίου και η αποκατάσταση των ζημιών στο Δήμο Ζακύνθου.

Ήδη έχει γίνει επαφή με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας την κ. Κόλλια και προγραμματισμένο ραντεβού με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χατζηδάκη την ερχόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το σχέδιο που έχουμε για το Ναυάγιο. Αυτοί που άφησαν το Ναυάγιο επί 40 χρόνια χωρίς να κάνουν ενέργειες για να το συντηρήσουν, να το διασώσουν για να συνεχίσει να υπάρχει, σήμερα μας ασκούν κριτική, που ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να διασώσουμε το Ναυάγιο και οι ενέργειες που έχουμε κάνει είναι συγκεκριμένες και απτές».

Ακόμη συμπλήρωσε ότι «2.730.000 ευρώ βγάλαμε από το υπουργείο Οικονομικών και δεν μπόρεσαν να απορροφηθούν γιατί κάποιοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Το υπουργείο Εσωτερικών στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή της κ. Κράτσα έχει βγάλει 1 εκ. ευρώ για να γίνουν έργα στην περιοχή και πρέπει να κατατεθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα από τη νέα περιφερειακή αρχή τεχνικά δελτία για να προχωρήσουν τα συγκεκριμένα έργα. Βλέπουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, ως Βουλευτής, ασχολούμαστε πραγματικά με το Ναυάγιο, έχουμε βγάλει χρηματοδοτήσεις και είμαστε συνέχεια από πάνω».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.