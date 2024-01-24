Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επεισόδια έξω από το Α.Τ Ζωγράφου μετά την έξωση της Ιωάννας Κολοβού

Κατά τη μεταφορά της Ιωάννας Κολοβού και του γιού της στην Ευελπίδων σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των συγκεντρωμένων έξω από το Α.Τ Ζωγράφου

κολοβού

Αλληλέγγυοι της δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού συγκεντρώθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης προκειμένου να διαμαρτύρηθούν για την έξωσή και τη σύλληψή της.

Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα -κατά τη μεταφορά της Ιωάννας Κολοβού και του γιού της στην Ευελπίδων- σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των συγκεντρωμένων έξω από το Α.Τ.

Σημειώνεται πως δεκάδες άτομα από το πρωί της Τετάρτης βρέθηκαν κάτω από το σπίτι της χαμηλοσυνταξιούχου στην οδό Αβύδου προκειμένου να συμπαρασταθούν στην δημοσιογράφο που χάνει την πρώτη της κατοικία για χρέος της τάξης των 15.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΜΑΤ επεισόδια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark