Αλληλέγγυοι της δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού συγκεντρώθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης προκειμένου να διαμαρτύρηθούν για την έξωσή και τη σύλληψή της.

Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα -κατά τη μεταφορά της Ιωάννας Κολοβού και του γιού της στην Ευελπίδων- σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των συγκεντρωμένων έξω από το Α.Τ.

Επίθεση με χημικά, γκλοπ και κρότου λάμψης στους συγκεντρωμένους στο ΑΤ Ζωγράφου για να μεταφέρουν την Ιωάννα Κολοβού και το γιο της στην Ευελπίδων



Η συγκέντρωση μεταφέρετε εκεί!

Να αφεθούν ελεύθεροι!#κυβερνηση_Μητσοτακη #εξωσεις #πλειστηριασμοι pic.twitter.com/vEmOUvGBBB — Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) January 24, 2024

Σημειώνεται πως δεκάδες άτομα από το πρωί της Τετάρτης βρέθηκαν κάτω από το σπίτι της χαμηλοσυνταξιούχου στην οδό Αβύδου προκειμένου να συμπαρασταθούν στην δημοσιογράφο που χάνει την πρώτη της κατοικία για χρέος της τάξης των 15.000 ευρώ.

