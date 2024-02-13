Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα μετά την απολογία του ένας 22χρονος, που κατηγορείται για την υπόθεση της 15χρονης στον Μυλοπόταμο.

Ο νεαρός προσήλθε το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό μέγαρο και στην ανακρίτρια αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται. Διώκεται με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ανέφερε στην απολογία του πως με την 15χρονη είχε σεξουαλική επαφή με τη συναίνεσή της, ενώ υποστήριξε πως δεν γνώριζε ότι ήταν ανήλικη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο 22χρονος είχε κατηγορηθεί και πριν από δύο χρόνια για παρόμοιας φύσης αδικήματα και είχε προφυλακιστεί, ενώ ήταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Έτσι, πλέον οι περιοριστικοί όροι αίρονται και ο ίδιος προφυλακίζεται ξανά. Για την πρώτη υπόθεση, δεν έχει ακόμα δικαστεί.

Στο μεταξύ, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ένας 19χρονος, επίσης από τον Μυλοπόταμο, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με την κοπέλα, γεγονός που επικαλέστηκε.

Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.