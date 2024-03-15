Η Ήπειρος καταγράφει το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας και ένα από τα υψηλότερα της Ευρώπης.

Την ευρωπαϊκή πρωτιά κατέχει η ισπανική περιφέρεια Comunidad de Madrid με προσδόκιμο ζωής τα 85,2 έτη.

Τα στοιχεία ανακοίνωσε την Πέμπτη η Eurostat και αφορούν στο 2022, χρονιά που είχε ξεκινήσει η έξοδος από την πανδημία.

Το 2022, το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ ήταν τα 80,6 έτη, αυξημένο κατά 0,5 έτη από το 2021, ενώ στην Ελλάδα έφθανε τα 80,8 έτη (από 80,2 έτη το 2021), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Το 2022 λοιπόν η Ήπειρος με προσδόκιμο ζωής τα 82,7 έτη κατέχει την πρωτιά στην Ελλάδα.

Ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο (82,3), η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο (αμφότερα 81,7), η Δυτική Μακεδονία (81,4) και η Θεσσαλία (81,1). Κάτω από τα 81 έτη βρίσκονται η Αττική (80,9 χρόνια), η Στερεά Ελλάδα (80,7), τα Νησιά του Ιονίου (80,5), η Δυτική Ελλάδα (80,3), Πελοπόννησος και η Κεντρική Μακεδονία (80,2).

Λίγο κάτω από τα 80 έτη ανέρχεται το προσδόκιμο ζωής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (79,9 χρόνια).

Σε επίπεδο ΕΕ, σε διάστημα δύο δεκαετιών, από το 2002, η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε το 2019, όταν το προσδόκιμο ζωής έφτασε τα 81,3 έτη, αυξημένο κατά 3,7 έτη σε σχέση με το 2002. Ωστόσο, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, ο συγεκριμένος δείκτης μειώθηκε στα 80,4 έτη το 2020 και στα 80,1 έτη το 2021. Το 2022 αυξήθηκε, αλλά δεν έφτασε την τιμή του 2019.

Για τις γυναίκες στην ΕΕ, το προσδόκιμο ζωής διαμορφώθηκε στα 83,3 έτη το 2022 (αύξηση κατά 0,4 έτη σε σύγκριση με το 2021 αλλά μείωση κατά -0,7 έτη σε σύγκριση με το 2019) και για τους άνδρες στα 77,9 έτη (αύξηση κατά 0,7 έτη σε σύγκριση με το 2021 αλλά μείωση κατά -0,6 έτη σε σύγκριση με το 2019).

Για τις γυναίκες στην Ελλάδα το προσδόκιμο έφτανε τα 83,4 χρόνια, ενώ των ανδρών τα 78,3 χρόνια, διαφορά 5,1 έτη.

Το 2022, το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες στην ΕΕ ήταν κατά 5,4 έτη μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών, με διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Στη Λετονία, οι γυναίκες ζουν 10 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες και ακολουθούν οι γυναίκες σε Εσθονία και Λιθουανία (+8,7 χρόνια).

Οι μικρότερες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων καταγράφηκαν στην Ολλανδία (2,9 έτη), την Ιρλανδία (3,3 έτη) και τη Σουηδία (3,4 έτη).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.