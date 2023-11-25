Μηχανική βλάβη παρουσίασε φορτηγό πλοίο, ελληνικής σημαίας, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά της Πάτμου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, στο πλοίο επέβαιναν οκτώ (8) άτομα πλήρωμα.

Το φορτηγό πλοίο, συνοδεία Ρυμουλκού, γκυροβόλησε στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στη Λέρο.

Από τη Λιμενική Αρχή της Λέρου απαγορεύθηκε ο απόπλους του μέχρι την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας στην κύρια μηχανή και την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Πηγή: skai.gr

