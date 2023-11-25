Ανεκτέλεστα παρέμειναν ορισμένα δρομολόγια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με δελτίο της ΕΜΥ από το απόγευμα προβλέπεται ενίσχυση των ανέμων που θα στραφούν σε θυελλώδεις έως 9 μποφόρ.

Συγκεκριμένα, από το λιμάνι του Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωϊνά δρομολόγια για τις Κυκλάδες, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού αναχωρούν μόνο τα πλοία κλειστού τύπου. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου. Κλειστή είναι η γραμμή Λευκίμμη- Ηγουμενίτσα και Καβάλα-Πρίνου Θάσου. Επίσης, με απόφαση του πλοιάρχου δεν έγινε το πρωϊνό δρομολόγιο στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

