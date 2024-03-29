Λογαριασμός
Μια ώρα μπροστά πάνε τα ρολόγια τα ξημερώματα της Κυριακής

Μια ώρα ύπνου λιγότερη την Κυριακή

αλλαγή ώρας

Τα ξημερώματα της Κυριακής, 31 Μαρτίου οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 3 π.μ. σε 4 π.μ.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

