Αγωγή κατά της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατέθεσε η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, την Τετάρτη 6 Μαρτίου, ζητώντας να κριθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία - αποχή διαρκείας που κήρυξε ο συνδικαλιστικός φορέας από τις διαδικασίες αξιολόγησης – στοχοθεσίας στο δημόσιο, αρνούμενος ουσιαστικά την εφαρμογή του ψηφισμένου, από τη Βουλή των Ελλήνων, σχετικού νόμου (4940/2022).

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Μάρτιο του 2023 και μετά το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έχει κατ’ επανάληψη κρίνει παράνομη ή και καταχρηστική την εκάστοτε ληφθείσα απόφαση της ΑΔΕΔΥ να κηρύξει απεργία – αποχή από τις αξιολογικές διαδικασίες.

«Το σύστημα αξιολόγησης - στοχοθεσίας συνιστά ένα κρίσιμο εργαλείο που αποσκοπεί στη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Πολίτη», αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του και προσθέτει «το δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως σεβαστό, η οποιαδήποτε ενέργεια όμως πρέπει να είναι νόμιμη και να μην στοχεύει στην ακύρωση νόμων που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων.

Πηγή: skai.gr

