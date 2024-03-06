Για παραφωνία... στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, που τέθηκε πριν λίγες ημέρες σε διαβούλευση και αφορά ποσόστωση στο δημόσια εκτελούμενο μουσικό ρεπερτόριο κάνουν λόγο σε ανακοίνωση τους οι ξενοδόχοι της Αθήνας.

Μάλιστα αναφέρει η ένωση, ότι αυτό αν γίνει νόμος του κράτους στο εξής, θα τούς επιβάλλεται ‘διά νόμου' ποια μουσική θα ακούγεται (‘με ποσόστωση') στα ξενοδοχεία.

"Να υποθέσουμε πως ο Ξενοδόχος δεν έχει δικαίωμα να έχει προτιμήσεις / επιχειρηματική επιλογή για την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στους χώρους της μονάδας του; και ότι χρειάζεται από το κράτος καθοδήγηση και ‘επιβολή';" ρωτούν οι ξενοδόχοι.

Στο μεταξύ σημειώνουν ότι από το 1993 που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 2121/1993 μέχρι και σήμερα η Πολιτεία και το Υπ. Πολιτισμού, επιμελώς αποφεύγει την δημιουργία ενός ξεκάθαρου πλαισίου που να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων και χρηστών.

Παρά την απουσία αυτού του πλαισίου, ο ξενοδοχειακός κλάδος μέσω του ΞΕΕ, όπως τονίζεται, οδηγήθηκε σε επιμέρους συμφωνία με το σύνολο σχεδόν των ΟΣΔ. Μάλιστα έχει δημιουργήσει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα υπολογισμού των σχετικών χρεώσεων, στην οποία έχει ενταχθεί η πλειοψηφία των ΟΣΔ, με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας καταβολής - είσπραξης των αμοιβών. «Αναμέναμε λοιπόν από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι θα παρέμβει, ώστε κατ' αρχήν να εξορθολογιστούν, οι σχετικές χρεώσεις και να θεσπιστεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των αμοιβών των ΟΣΔ. Αν αυτού ενημερωθήκαμε για «ποσόστωση»… στη δημόσια μουσική!», σημειώνουν.

«Δυστυχώς, οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού είναι παραπάνω από βέβαιο πως αν τελικά εφαρμοστούν, θα αποβούν σε βάρος και των δικαιούχων, και των πελατών, και των επιχειρήσεων, καθώς πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μάλλον θα προτιμήσουν να αφαιρέσουν εντελώς τη μουσική από τους κοινόχρηστους χώρους τους, παρά να εφαρμόσουν για μια ακόμα φορά μια ρύθμιση, που αδυνατούμε να αντιληφθούμε τον σκοπό που εξυπηρετεί», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

