Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε στην περιφερειακή Υμηττού στο ρεύμα από την Αττική Οδό προς την Κατεχάκη στο ύψος του κόμβου Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Ιδιαιτέρως βεβαρημένη επίσης είναι η κίνηση:

στα δύο ρεύματα της Κηφισού

στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα

στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς Καρέα

στην παραλιακή προς Πειραιά τόσο από τον Άγιο Κοσμά προς την Αμφιθέας όσο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.