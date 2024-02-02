ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Tο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε την Πέμπτη με άνοδο έχοντας αφομοιώσει το μήνυμα της Fed και ενόψει των αποτελεσμάτων τριών εκ των "Magnificent Seven", των επτά τεχνολογικών κολοσσών.
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,97%, με κέρδη 368,55 μονάδων, και έκλεισε στις 38.518.85 μονάδες, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, ενισχύθηκε 1,30% και με 197,63 μονάδες για να διαμορφωθεί στις 15.361.64 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, κατέγραψε κέρδη 1,25% και 60,66 μονάδων για να κλείσει στις 4.905.95 μονάδες, πριν από τη δημοσίευση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Apple, της Amazon και της Meta, αμέσως μετά το κλείσιμο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.