Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Μιχάλη Κατσουρή που έπεσε νεκρός μετά από συμπλοκή χούλιγκαν στη νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ εντοπίστηκε δείγμα DNA φιλάθλου, που είχε συλληφθει πριν από λίγες ημέρες, σε μαχαίρι που εμπλέκεται στην συμπλοκή και έχει γενετικό υλικό του Μιχάλη Κατσουρή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.