Εντοπίστηκε DNA φιλάθλου στο μαχαίρι με το γενετικό υλικό του Μιχάλη Κατσουρή

Εξελίξεις στην υπόθεση του Μιχάλη Κατσουρή που έπεσε νεκρός μετά από συμπλοκή χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια

νεά φιλαδελφεια

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Μιχάλη Κατσουρή που έπεσε νεκρός μετά από συμπλοκή χούλιγκαν στη νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ εντοπίστηκε δείγμα DNA φιλάθλου, που είχε συλληφθει πριν από λίγες ημέρες, σε μαχαίρι που εμπλέκεται στην συμπλοκή και έχει γενετικό υλικό του Μιχάλη Κατσουρή.

