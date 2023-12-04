Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα στους νέους, «κατά κόσμον» youth pass, αλλά από τους περίπου 200.000 δυνητικούς δικαιούχους, αίτηση έχουν υποβάλει λίγο περισσότεροι από τους μισούς. Λιγότεροι από 115.000 για την ακρίβεια.

Η κλεψύδρα λοιπόν αδειάζει σήμερα αν και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει– όπως συχνά συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις – την παράταση, ενδεχόμενο πάντως που όπως πληροφορείται ο skai.gr δεν είχε συζητηθεί ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον υπουργό οικονομικών έως αργά χθες το απόγευμα.

Το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε να βάλει τα ...μεγάλα μέσα επιστρατεύοντας τον ίδιο τον πρωθυπουργό ο οποίος μέσα από το τικ- τοκ συμμετείχε στην «εκστρατεία αφύπνισης» των νέων καλώντας τους να υποβάλουν την αίτηση τους, ένα βιντεάκι το οποίο έγινε viral καθώς έχει προβληθεί περισσότερες από 1,1 εκατ. φορές.

Δικαιούχοι φέτος είναι όσοι συμπλήρωσαν είτε το 18ο έτος είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους από 1.1.2022 έως και 31.12.2022 αρκεί να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας χωρίς την ύπαρξη εισοδηματικών κριτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι οι 18ρηδες θα πάρουν τα 150€ και του χρόνου χωρίς να χρειαστεί να κάνουν ξανά αίτηση η οποία υποβάλλεται άπαξ. Αν κάποιος 18αρης δεν αιτηθεί τα χρήματα φέτος, μπορεί να το κάνει του χρόνου αλλά η ενίσχυση δεν έχει αναδρομικότητα.

Οι αιτήσεις γίνονται είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr. είτε μέσω ΚΕΠ και εφόσον δεν υπάρξει κάποια παράταση , η ενίσχυση θα έχει καταβληθεί έως την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου.

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Ενδεικτικά αναφέρονται :

Αερομεταφορές

Ξενοδοχεία – Καταλύματα

Ταξί, Τρένα, Λεωφορεία

Ηλεκτρονικά Βιβλία, Ταινίες, Μουσική

Κινηματογράφος - Θέατρο

Σχολές χορού – Συναυλίες

Μουσεία – Τουριστικές ατραξιόν

Η διαδικασία της αίτησης είναι πολύ απλή και μετά την υποβολή ο δικαιούχος ενημερώνεται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω γραπτού μηνύματος για την ενεργοποίηση της κάρτας του με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες παραμένουν ενεργές για 2 χρόνια από τον επόμενο μήνα της έκδοσής τους. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές.

Το youth pass έχει έρθει για να μείνει, θα αποτελεί δηλαδή μόνιμη ετήσια ενίσχυση. Από το 2024 και έπειτα η ειδική πλατφόρμα θα ανοίγει από την πρωταπριλιά έως τις 15 Μαΐου. Τα χρήματα θα καταβάλλονται μια φορά το χρόνο έως τις 31 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

