Στο Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας συζητήθηκε η αγωγή 176 υγειονομικών κατά των 19 μελών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό τον τότε πρόεδρο της Δημήτρη Σκαλτούνη, που απέρριψαν κατά πλειοψηφία (απόφαση 1684/2022) την αίτησή τους κατά της υπουργικής απόφασης που προέβλεπε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους. Οι 176 διεκδικούν ως αποζημίωση από τους 19 δικαστές το συνολικό ποσό των 8,8 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, εγκαλούμενοι δικαστές είναι ο πρώην πρόεδρος του ΣτΕ Δημήτρης Σκαλτούνης, οι αντιπρόεδροι Μιχάλης Πικραμένος και ο παραιτηθείς Παναγιώτης Ευστρατίου, οι σύμβουλοι Επικρατείας Παναγιώτα Καρλή, Βασίλης Αραβαντινός (έχει συνταξιοδοτηθεί), 'Αννα Καλογεροπούλου, Κωνσταντίνα Φιλοπούλου, Δημήτρης Μακρής, Αγγελική Μίντζια, Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, Νικόλαος Σκαρβέλης, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Ευσταθία Σκούρα, Κωνσταντία Λαζαράκη, Αικατερίνη Ρωξάνα, Ελένη Γεωργούτσου και οι πάρεδροι Ελένη Μουργιά, Θεοδώρα Ζιάμου και Ζωή Θεοδωρικάκου.

Ειδικότερα, η απόφαση 1684/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, είχε απορρίψει αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) που ζητούσε να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στον τομέα των υπηρεσιών υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, κ.λπ.) και την απαλλαγή τους από την υποχρεωτικότητα αυτή. Σύμφωνα με τις επίμαχες υπουργικές αποφάσεις όσοι αρνούνταν (εκτός από τους γιατρούς) να εμβολιαστούν θα εισερχόντουσαν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, απέρριψε την αίτηση της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ η μειοψηφία χαρακτήρισε την υποχρεωτικότητα του μέτρου του εμβολιασμού αντισυνταγματικό.

Ακολούθησε, απόφαση της επταμελούς σύνθεσης του Γ΄Τμήματος του ΣτΕ (2332/2022), με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Γιώργο Τσιμέκα (συνταξιοδοτήθηκε) και εισηγητή το σύμβουλο Επικρατείας Βασίλη Ανδρουλάκης, μετά από αίτηση και πάλι της ΠΟΕΔΗΝ. Το Γ΄ Τμήμα έκρινε ότι η διάταξη με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της επαναξιολογήσεως της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των εργαζομένων στις δομές υγείας μέχρι τις 31-12-2022, είναι αντίθετη προς την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Στην συνέχεια, οι 176 υγειονομικοί προσέφυγε στο Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας στρεφόμενοι κατά των 19 δικαστών της πλειοψηφίας της Ολομέλειας του ΣτΕ, αξιώνοντας το συνολικό ποσό των 8,8 εκατ. ευρώ (50.000 ευρώ για καθένα από τους 176 υγειονομικούς).

Οι 176 υποστηρίζουν, ότι οι επίμαχοι δικαστές του ΣτΕ παραβίασαν το υπηρεσιακό τους καθήκον και αποφάνθηκαν σε αντίθεση με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως υποστηρίζουν ότι εν γνώσει τους αντιμετώπισαν την ΠΟΕΔΗΝ μονόπλευρα ως διάδικο, παραβιάσαν βασικές αρχές λειτουργίας του δικαστηρίου που αφορούν την ισότητα των διαδίκων και «οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα που επιβαρύνει δραστικά την προσωπική τους κατάσταση. Επίσης, αποδίδεται στους 19 δικαστές βαρεία αμέλεια στην άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Η αίτηση των 176 συζητήθηκε στο Δικαστηρίων Αγωγών Κακοδικίας (πρόεδρος η πρόεδρος του Αρείου Πάγου η Ιωάννα Κλάπα - Χριστοδουλέα) κάτω από καθεστώς έντασης καθώς κατά την ακροαματική διαδικασία παραβρέθηκαν υγειονομικοί οι οποίο στράφηκαν λεκτικά κατά των δικαστών της έδρας.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο εισηγητής της υπόθεσης αρεοπαγίτης Δημήτρης Πέππας ανέφερε ότι το δικαστήριο «πρέπει να εξετάσει εάν οι προβαλλόμενες αιτιάσεις καταδεικνύουν παράνομη και υπαίτια σε βαθμό δόλου ή βαριάς αμέλειας συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών τους καθηκόντων».

Σύμφωνα με τον κ. Πέπα, πρέπει να εξεταστεί αν καταδεικνύεται στο πρόσωπο των 19, «είτε δόλος ήτοι πρόθεση τους που κατευθύνθηκε με γνώση ευθέως ή ενδεχομένως στην πρόκληση ζημιάς στους ενάγοντες, είτε βαριά αμέλεια».

Το Δικαστηρίων Αγωγών Κακοδικίας απαρτίστηκε, εκτός από την κυρία Κλάπα - Χριστοδουλέα και τον κ. Πέππα, από τον αρεοπαγίτη Δημήτρη Τράγκα, τους καθηγητές Νομικών Σχολών Δέσποινα Κλαβανίδου (Θεσσαλονίκης), Στυλιανό Σταματόπουλο (Θράκης) και τους δικηγόρους Αθηνών Δημήτριο Μανώλη και Ευστράτιο Καρβέλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

