Φαίη Μπακογιώργου: Kαι για νεκρή ηλικιωμένη κατηγορούνται οι φερόμενες δολοφόνοι

Μάκης Συνοδινός

Όσο το κουβάρι ξετυλίγεται στην υπόθεση της 23χρονης Φαίη, ο θάνατος μιας ηλικιωμένης γυναίκας η οποία έμενε στο σπίτι της γυναίκας που κατηγορείται για την δολοφονία της εγκύου προκαλεί πολλά ερωτήματα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές από την προανάκριση προέκυψε πως η φερόμενη ως σπιτονοικοκυρά έβγαζε στην επαιτεία την ηλικιωμένη ενώ την έβαζε να «δημιουργεί» ατυχήματα ώστε να παιρνει αποζημιώσεις.

Όταν η ηλικιωμένη πέθανε στο σπίτι, πήγε γιατρός αλλά την σορό δεν εξέτασε ιατροδικαστής λόγω του γήρατος της θανούσης αλλά και επειδή μια εκ των τριών γυναικών παρουσίασε έγγραφα με ασθένειες που έπασχε η ηλικιωμένη .

Οι δικαστικές αρχές ωστόσο που χειρίζονται την υπόθεση της 23χρονης και έβγαλαν τα εντάλματα σύλληψης για τις 3 γυναίκες, τις κατηγορούν και για τον θάνατο της ηλικιωμένης.

