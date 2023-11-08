Στην διενέργεια ελέγχων και βεβαίωση παραβάσεων για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (δακτύλιος) προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής κατά το διάστημα από 30-10-2023 έως 3-11-2023.
Συνολικά ελέγχθηκαν 9.345 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.284 παραβάσεις σε βάρος οδηγών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και Ι.Χ. φορτηγών με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος έως 2,2 τόνους οι οποίοι παραβίαζαν το δακτύλιο.
Υπενθυμίζεται ότι το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο παραβίασης της απαγόρευσης εισόδου και κυκλοφορίας στον δακτύλιο ανέρχεται στο ύψος των 100 ευρώ.
Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τα περιοριστικά της κυκλοφορίας μέτρα στο κέντρο της Αθήνας.
- Δολοφονία Φαίης Μπακογιώργου: Kαι για τον θάνατο ηλικιωμένης κατηγορούνται η μάνα, η αδελφή και σπιτονοικοκυρά της εγκύου
- Τρεις συλλήψεις για την δολοφονία της εγκύου Φαίης Μπακογιώργου τον Οκτώβριο του 2021
- Ο Βόλος και το Πήλιο επέστρεψαν – Το βίντεο της καμπάνιας που προσκαλεί επισκέπτες μετά τις πλημμύρες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.