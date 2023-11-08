Στην διενέργεια ελέγχων και βεβαίωση παραβάσεων για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (δακτύλιος) προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής κατά το διάστημα από 30-10-2023 έως 3-11-2023.

Συνολικά ελέγχθηκαν 9.345 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.284 παραβάσεις σε βάρος οδηγών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και Ι.Χ. φορτηγών με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος έως 2,2 τόνους οι οποίοι παραβίαζαν το δακτύλιο.

Υπενθυμίζεται ότι το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο παραβίασης της απαγόρευσης εισόδου και κυκλοφορίας στον δακτύλιο ανέρχεται στο ύψος των 100 ευρώ.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τα περιοριστικά της κυκλοφορίας μέτρα στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.