Σε 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για την δολοφονία της εγκύου Φαίης Μπακογιώργου που είχε βρεθεί νεκρή, τυλιγμένη μέσα σε κουβέρτα, τον Οκτώβριο του 20121

Σήμερα το πρωί συνελήφθησαν η μητέρα της, η αδερφή της και η γυναίκα που φιλοξενούσε την έγκυο και ήδη μητέρα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων που έβγαλε η εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση.

Η άτυχη 23χρονη μητέρα είχε βρεθεί νεκρή στις 8 Οκτωβρίου 2021 στην οδο Τύχης στα Πατήσια, αφού για αρκετό καιρό είχαν χαθεί τα ίχνη της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά την προανάκριση των δικαστικών αρχών, ελήφθησαν μαρτυρικές καταθέσεις οι οποίες εκαναν λόγο για ένα συνεχές μαρτύριο που ζούσε η 23χρονη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ανάμεσα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 3 συλληφθείσες, είναι και αυτές της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή και ανθρωποκτονία με δόλο.

Όπως τόνισε η δικηγόρος του πατέρα της Φαίης, Βούλα Δημητριάδου, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχει ηθική ικανοποίηση καθώς όλη η νομική ομάδα εργάστηκε πολύ σκληρά προκειμένου να δικαιωθεί η ψυχή της 23χρονης.

