Έχασε την αγωγή με τον ΣΚΑΪ ο Αντώνης Κανάκης

Κόλαφος ήταν το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του Αντώνη Κανάκη και της TONY PRODUCTIONS, καθώς με την υπ’ αριθ. 137/2024 απόφασή του απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς των εναγόντων ως ουσία αβάσιμους.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκρινε ότι νομίμως ο ΣΚΑΪ κατήγγειλε τη σύμβασή τους, αφού ο κ. Κανάκης και η εταιρεία TONY PRODUCTIONS αρνήθηκαν να παράξουν και να μεταδώσουν τις εκπομπές ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ και ΒΙΝΥΛΙΟ, όπως είχε συμφωνηθεί, παραβιάζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Επιπλέον, το Δικαστήριο άφησε ανοιχτό τον δρόμο για τον ΣΚΑΪ να διεκδικήσει πίσω χρήματα που ξεπερνούν το ποσό των € 250.000, τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στους ενάγοντες για εκπομπές που ουδέποτε παρέδωσαν. Ακόμη, το Δικαστήριο επιδίκασε σε βάρος των εναγόντων δικαστικά έξοδα ποσού € 15.298.

Η αντιδικία μεταξύ των δυο πλευρών ξέσπασε το 2020 όταν ο Αντώνης Κανάκης κατηγορούσε τον ΣΚΑΪ για μη τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, κάνοντας μία σειρά από σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις εναντίον του σταθμού, ενώ από την πλευρά του ο ΣΚΑΪ ανέφερε ότι είχε τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του.

Ο Αντώνης Κανάκης και η εταιρεία του TONY PRODUCTIONS προσέφυγαν στα Δικαστήρια και με αγωγή τους ζητούσαν να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασής τους, στην οποία προέβη ο ΣΚΑΪ τον Ιανουάριο του 2020. Παράλληλα, ζητούσαν να τους καταβληθεί ως αποζημίωση ποσό € 2.232.927 στην εταιρεία και € 250.000 στον κ. Κανάκη προσωπικά.

Πηγή: skai.gr

