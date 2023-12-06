Το Up Stories παρουσιάζει την ιστορία του πρώτου πολυκαταστήματος στην ιστορία της Ελλάδας.

Το ΜΙΝΙΟΝ ταυτίστηκε με την πιο λαμπρή γιορτή του χρόνου καθώς χιλιάδες παιδιά από ολόκληρη την Ελλάδα επιθυμούσαν να το επισκεφθούν, να δουν από κοντά τις πιο όμορφες και πρωτοποριακές για την εποχή τους γιορτινές βιτρίνες, να ανέβουν στον 8ο όροφο που ζωντάνευε το Χριστουγεννιάτικο παραμύθι και τέλος να φωτογραφηθεί με την πρωτοποριακή για εκείνη την εποχή Polaroid δίπλα στον Άγιο Βασίλη.

Η αντίστροφη μέτρηση για το ΜΙΝΙΟΝ ξεκίνησε παραμονές Χριστουγέννων του 1980 όταν μια πρωτοεμφανιζόμενη τρομοκρατική οργάνωση με εμπρησμούς κάνει κυριολεκτικά στάχτη το πολυκατάστημα και απειλή με τεράστια καταστροφή ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας.

Δείτε το βίντεο μας και μάθετε την ιστορία του πιο θρυλικού εμπορικού καταστήματος σε ολόκληρη την Ελλάδα.

