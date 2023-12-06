Σε απόγνωση βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες στην περιοχή της Ομόνοιας και συγκεκριμένα στην οδό Καρόλου στην πλατεία Καραϊσκάκη εξαιτίας του προβλήματος με τους τοξικοεξαρτημένους που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Όπως κατέγραψε η κάμερα του ΣΚΑΪ, η περιοχή έχει μετατραπεί σε στέκι διακίνησης, παντού υπάρχουν σύριγγες πεταμένες, ενώ όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, η αστυνόμευση είναι ελλιπής.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν, η χρήση ναρκωτικών γίνεται ακόμα και μέρα-μεσημέρι μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών.

