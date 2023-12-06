Κρήτη: Τυροκομείο έπιασε φωτιά - Η πυροσβεστική έριξε 12 τόνους αφρού για τη σβήσει

Γνωστό τυροκομείο στα Βορίζια βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, όταν πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της 6ης Δεκεμβρίου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα καζάνι που περιείχε παραφίνη, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο εξάπλωσης σε άλλα τμήματα του τυροκομείου.

Η κατάσταση έγινε αμέσως αντιληπτή από τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις, με το 1ο Πυροσβεστικό Σώμα να αντιδρά επιδέξια και αποφασιστικά.

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο πυροσβεστικό αφρό, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά πριν εξαπλωθεί σε άλλα τμήματα του κτιρίου.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν για την κατάσβεση της συγκεκριμένης φωτιάς 12 τόνους πυροσβεστικού αφρού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.