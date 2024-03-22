Λογαριασμός
Χωρίς την παρουσία ΜΜΕ θα εορτασθεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας στη Μονή Πετράκη

Το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου θα διανείμει το σχετικό φωτογραφικό υλικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιε­ράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Μονή Πετράκη

Κατόπιν Συνοδικής Αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η Κυριακή της Ορθοδοξίας θα εορτασθεί την 24η Μαρτίου 2024, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 

Η Συνοδική Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί χωρίς την παρουσία Μ.Μ.Ε. (τηλεοπτικών συνεργείων και φωτορεπόρτερ). Το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου θα διανείμει το σχετικό φωτογραφικό υλικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιε­ράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

