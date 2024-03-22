Χωρίς την παρουσία ΜΜΕ θα εορτασθεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας στη Μονή Πετράκη

Κατόπιν Συνοδικής Αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η Κυριακή της Ορθοδοξίας θα εορτασθεί την 24η Μαρτίου 2024, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη.
Η Συνοδική Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί χωρίς την παρουσία Μ.Μ.Ε. (τηλεοπτικών συνεργείων και φωτορεπόρτερ). Το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου θα διανείμει το σχετικό φωτογραφικό υλικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.