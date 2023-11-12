Στην πλατεία του χωριού βλέπουν έναν λύκο να τους επισκέπτεται μία ή δύο φορές την εβδομάδα, οι κάτοικοι στο Κυριακοχώρι της Δυτικής Φθιώτιδας. Ανατολικά του χωριού Ανάβρα της Μαγνησίας, στα ορεινά του όρους Όθρυς, οι κάτοικοι ακούν τις κραυγές των λύκων σχεδόν κάθε βράδυ. Ίδιες εικόνες περιγράφουν και οι κάτοικοι στην κορυφογραμμή του Καλλιδρόμου από το Ελευθεροχώρι μέχρι τους Ξυλικούς αλλά και στην Οίτη και τα Άγραφα.

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε. Προς το παρόν οι λύκοι βρίσκουν και τρώνε πρόβατα, αγελάδες και κατσίκες. Τι θα γίνει αν πεινάσουν; Θα επιτεθούν σε ανθρώπους;» σημειώνει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο Διονύσης Κυριόπουλος από τη Δυτική Φθιώτιδα που τα δύο τελευταία χρόνια βλέπει το κοπάδι του να μειώνεται συνέχεια και μάλιστα ο ίδιος, να είναι προβληματισμένος «αν θα πρέπει να το κρατήσει ή να τα οδηγήσει στο σφαγείο» όπως λέει.

Τα ίδια μηνύματα από την περιοχή του Καλλιδρόμου, από την Οίτη, από τα χωριά της Όθρυος, βόρεια από την Στυλίδα.

«Οι οχλήσεις είναι συνεχείς τα τελευταία χρόνια αλλά στην περιοχή της Φθιώτιδας προστατεύεται ο λύκος από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Υπάρχει μια αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά μέχρι εκεί. Άλλωστε τα όποια μέτρα, θα προκύψουν μετά από επιστημονικές μελέτες» υπογραμμίζει ο Παναγιώτης Κραβαρίτης δασοπόνος του Δασαρχείου της Λαμίας που ασχολείται δεκαετίες με τα συγκεκριμένα θέματα και ουσιαστικά είναι αυτός που δέχεται, σχεδόν καθημερινά, τις πιέσεις από τους κτηνοτρόφους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

«Υπάρχουν περιοχές που έχει περιοριστεί και ο αγριόχοιρος και οι κυνηγοί που πηγαίνουν βρίσκουν μπροστά τους μόνο λύκους» σημειώνει ο Κώστας Μαργαρίτης κυνηγός ο ίδιος που μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και διαπιστώνει ότι «από την Ανάβρα της Μαγνησίας μέχρι και την Παλαιοκερασιά της Φθιώτιδας, μία απόσταση 20 χιλιομέτρων, οι λύκοι κυνηγούν τα αγριογούρουνα και μάλιστα δεν διστάζουν να φτάσουν ακόμη και μέσα στον κάμπο. Τα προηγούμενα χρόνια άκουγαν σκυλιά ή ανθρώπους και έφευγαν. Τώρα κάθονται και περιμένουν».

Στα ορεινά χωριά αν δεν βλέπουν τους λύκους μέσα στους δρόμους και τις αυλές των χωριών, ακούν τα ουρλιαχτά τους, σχεδόν κάθε βράδυ.

Οι κτηνοτρόφοι μιλούν για αγέλες από λύκους και μάλιστα, μιλούν για επτά ή οκτώ αγέλες περιφερειακά από το χωριό Ελευθεροχώρι.

«Αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο δεν το έχουμε δει σε ολόκληρη τη ζωή μας. Αγέλες από λύκους σκοτώνουν μεγάλες αγελάδες ελευθέρας βοσκής ακόμα και 300 κιλά η κάθε μία. Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν φάει περισσότερα από 10 ζώα στην περιοχή» υπογραμμίζει μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ η Αγγελική Παπαϊωάννου που το τελευταίο διάστημα μετρά τις απώλειες και ψάχνει τα ζώα της σε απόκρημνες περιοχές, χωρίς να τα έχει εντοπίσει. Βλέπει όμως και ζώα να γυρίζουν τραυματισμένα από τη μάχη που έδωσαν με τους λύκους. «Δύο τα βρήκα και τα δήλωσα στον ΕΛΓΑ αλλά οι αποζημιώσεις είναι ευτελείς. Τα υπόλοιπα μπορεί και να βρω κόκαλα μετά από 1 ή 2 μήνες και δεν υπάρχει καμία αποζημίωση. Ο λύκοι δεν μας κλείνουν ραντεβού…»

«Αν συνεχίσει η κατάσταση, να μην ελεγχθούν οι αγέλες των λύκων, τότε θα εξαφανιστούν τα βοοειδή ελευθέρας βοσκής» λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η Βασιλική Παπαϊωάννου που και αυτή διατηρεί κοπάδι με αγελάδες στον Καλλίδρομο.

Η ίδια κατάσταση και στην Ευρυτανία μέχρι τα μακρινά Άγραφα. «Τα Άγραφα εξελίσσονται σε εκτροφείο λύκων. Τα κοπάδια εξαφανίζονται και η κτηνοτροφία συνεχώς φθίνει. Θα καταργήσουμε τα πρόβατα και θα κάνουμε κοπάδια από λύκους. Η κατάσταση είναι απελπιστική...» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιαννης Γούλας περιγράφοντας την απόγνωση των κτηνοτρόφων στην περιοχή των Αγράφων της Ευρυτανίας.

Ποικίλα και τα αιτήματα τα οποία δέχεται ο ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις, όμως σύμφωνα με το Διονύση Κυριόπουλο «είναι μία πολύπλοκη διαδικασία καθώς θα πρέπει μέσα στα απόκρημνα βουνά να εντοπίσουμε εντός 48 ωρών τα θανατωμένα ζώα, να βρούμε τα ενώτια και να τα παραδώσουμε γιατί διαφορετικά δεν μας καλύπτει ο ΕΛΓΑ. Κάτι τέτοιο είναι απίθανο, επομένως δεν υπάρχει κάποια αποζημίωση και αυτό φέρνει απόγνωση στους ίδιους τους κτηνοτρόφους» όπως χαρακτηριστικά λέει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ολόκληρη η περιοχή της Φθιώτιδας βρίσκεται κάτω από τον 39ο παράλληλο όπου επιβάλλεται η απόλυτη προστασία του λύκου καθώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν υπό εξαφάνιση.

Οι κτηνοτρόφοι και οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών μιλούν απερίφραστα για «υπερπληθυσμό που έχει ξεπεράσει τα όρια».

Αντίθετη άποψη έχουν οι επιστήμονες του Αρκτούρου που παρακολουθούν την εξέλιξή του.

«Το ότι ορισμένοι κάτοικοι σε ορεινά χωριά βλέπουν πιο συχνά λύκο κοντά στα χωριά τους, δεν σημαίνει ότι έχουμε υπερπληθυσμό. Άλλωστε σε επίπεδο χώρας είναι από 700 έως 1.000 άτομα λύκου» υπογραμμίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρκτούρου Παναγιώτης Στεφάνου. Παράλληλα, σημειώνει πως «δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία πληθυσμού για την περιοχή της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας καθώς υπάρχει μετακίνηση ατόμων από περιοχή σε περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.