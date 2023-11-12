Λίγα λεπτά μετά τις 09:00 το πρωί της Κυριακής δόθηκε η εκκίνηση στον 40ό Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Πρώτοι ξεκίνησαν οι κορυφαίοι δρομείς του αγώνα, οι πρώτοι από τους οποίους αναμένονται στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο λίγα λεπτά μετά τις 11:00. Να σημειωθεί ότι η εκκίνηση για τους περίπου 21.000 δρομείς δίνεται ανά γκρουπ.

Για την διεξαγωγή του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος έχουν τεθεί από την Παρασκευή σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λεκανοπέδιο

Διαβάστε αναλυτικά: Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2023: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί - Αλλαγές στα μέσα μεταφοράς έως τις 20:00

«Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο κόσμος χαίρεται με αυτό που κάνει. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν για τη διεξαγωγή του αγώνα. Τους ανθρώπους του ΣΕΓΑΣ, τους εθελοντές, τους θεσμικούς φορείς, το ΕΚΑΒ, την αστυνομία και όλους όσους συνέβαλαν. Δε θέλω να ξεχάσω κανέναν. Φυσικά και τους χορηγούς μας. Χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εφικτό να γίνει αυτός ο αγώνας», δήλωσε -μεταξύ άλλων- η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Κορυφαίοι δρομείς στην Αθήνα

Ο εφετινός αγώνας έχει ιδιαίτερη σημασία για έναν ακόμη λόγο, αφού σηματοδοτεί-για πρώτη φορά από το 2019- την επιστροφή των ελίτ αθλητών από διάφορα σημεία του πλανήτη, στη διοργάνωση.

Ανάμεσά τους ο Έντουιν Κίπροπ Κιπτόο (Κένυα), ο οποίος έχει διανύσει φέτος την απόσταση σε 2.08.56 στο Μαραθώνιο της Σεούλ, ενώ το 2022 πέτυχε 2.06.52, αλλά και ο 27χρονος Ρονζάς Λοκιτάμ Κιλίμο (Κένυα), που έχει πετύχει φέτος 2.08.08.

Στις Γυναίκες, την καλύτερη επίδοση ανάμεσα στις μετέχουσες έχει η Καρολίν Τζεπτσιρχίρ (Κένυα) με 2.26.11 ατομικό ρεκόρ και 2.27.46 εφετινή επίδοση από τον αγώνα της Βιέννης. Με αξιώσεις για μια καλή επίδοση θα πάρει θέση εκκίνησης και η Βάιντα Νεκριοσίνε (Λιθουανία) με 2.36.04.

