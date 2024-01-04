Δεν θα παραστεί στα εγκαίνια του ανακτόρου του Φιλίππου Β' η Λίνα Μενδώνη καθώς διεγνώστη με covid.
«H υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ευρισκόμενη στη Θεσσαλονίκη, μόλις διεγνώσθη με Covid. Ως εκ τούτου δεν θα παραστεί στα εγκαίνια του ανακτόρου του Φιλίππου Β' που θα κάνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο, στις Αιγές», ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.
