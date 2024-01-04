Δύο φορές είχαν πάει το 15 μηνών παιδί τους στο νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας οι γονείς του, πριν τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του που είχε ως συνέπεια να αφήσει την τελευταία του πνοή. Για το θάνατο του βρέφους έχει διαταχθεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ορθά οι γιατροί που το είχαν παραλάβει στα εξωτερικά ιατρεία δύο φορές έκριναν σωστά και το είχαν στείλει στο σπίτι του με οδηγίες προς τους γονείς για την αντιμετώπιση της κατάστασής του, με δεδομένο ότι το παιδί είχε επιβαρυμένη υγεία και ήταν σε ανοσοκαταστολή. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του νοσοκομείου το αγοράκι μετέφεραν οι γονείς του με πυρετό στο νοσοκομείο στις 10 το πρωί της Πρωτοχρονιάς. Οι γιατροί έδωσαν οδηγίες και είπαν στους γονείς να ξαναπάνε το μωρό στο νοσοκομείο εφόσον η κατάσταση χειροτέρευε. Το βράδυ της επόμενης μέρας οι γονείς πήγαν και πάλι το παιδάκι στο νοσοκομείο, αλλά και πάλι δεν κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στην Παιδιατρική Κλινική, πράγμα που έγινε μία ώρα αργότερα, όταν οι γονείς επέστρεψαν με το παιδί να είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Η κατάσταση του παιδιού συνέχισε να επιδεινώνεται ραγδαία σε βαθμό που να μην είναι δυνατή η μεταφορά του στην εντατική Παίδων νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρει:

«Ενημερώνουμε ότι στις 01/01/24 και ώρα 10:15 προσκομίστηκε από οικείους στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) Πτολεμαΐδας άρρεν 15 μηνών με εμπύρετο συνδρομή.

Διαπιστώθηκε ίωση, από διενέργεια ειδικού τεστ γρίπη τύπου Α και δόθηκε αγωγή για την ίωση και συστάσεις λόγω ανοσοκαταστολής εξαιτίας χρόνιων νοσημάτων του, να επιστρέψει στην οικία του και να επανέλθει επί επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Την επόμενη ημέρα 2/2/24 προσκομίστηκε στα ΤΕΠ ώρα 21:20 λόγω επιμονής του εμπύρετου χωρίς να κριθεί αναγκαία η εισαγωγή του στην Παιδιατρική κλινική. Εισήχθη στην κλινική μια ώρα αργότερα όταν προσκομίστηκε με ραγδαία επιδείνωση της κλινικής εικόνας.

Παρά την προσπάθεια όλων των παιδίατρων που κλήθηκαν και αναισθησιολόγου καθώς και επικοινωνία με Μ.Ε.Θ παίδων δεν κατέστη δυνατή η προγραμματισμένη μεταφορά του βρέφους στην ΜΕΘ παίδων σε εφημερεύον νοσοκομείο Θεσσαλονίκης λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του.

Έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση από τον Διοικητή της 3 Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

