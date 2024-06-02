Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιος έφηβος σκοτώθηκε από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa μετέδωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι ένας Παλαιστίνιος έφηβος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, με τον στρατό να επιβεβαιώνει ότι άνοιξε πυρ εναντίον δύο υπόπτων.

Ο 15χρονος Ασράφ Χμέντατ σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό του Άκαμπατ-Τζάμπερ, κοντά στην Ιεριχώ, σύμφωνα με το Wafa.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δύο ύποπτοι πέταξαν κοκτέιλ μολότοφ προς τον γειτονικό εβραϊκό οικισμό του Βερέντ Γεριχό, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή αμάχων καθώς και περιουσίες.

"Οι στρατιώτες απάντησαν εντός της περιοχής ρίχνοντας πραγματικές σφαίρες προς την πλευρά των υπόπτων", επισημαίνει ο στρατός.

Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου προσώπου δεν έχει διευκρινιστεί, σύμφωνα με το Wafa.

Από τις 7 Οκτωβρίου, τουλάχιστον 520 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί - συμπεριλαμβανομένου αυτού του εφήβου - στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

Και τουλάχιστον 14 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις σε αυτό το έδαφος κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

