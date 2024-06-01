Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας», στην Πλατεία του Λαού της Ρώμης, αναφέρθηκε στην σημασία που η ίδια δίδει στην αναμέτρηση των ευρωεκλογών της 8ης και της 9ης Ιουνίου.

«Όλοι Ιταλοί πρέπει να καταλάβουν ότι η ψήφος τους για τις ευρωεκλογές είναι καθοριστικής σημασίας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, είναι πολύ σημαντικό να πάτε να ψηφίσετε», πρόσθεσε η επικεφαλής της συντηρητικής κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Μελόνι ζήτησε «βιώσιμες υποχρεώσεις» σε ό,τι αφορά την πράσινη ανάπτυξη, περισσότερες επενδύσεις, από μέρους της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας και έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, «με στόχο να σταματήσουν οι αναχωρήσεις των παράτυπων μεταναστών».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, τέλος, αναφέρθηκε σε δήλωση του υποψηφίου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την προεδρία της Κομισιόν Νίκολας Σμιτ ο οποίος, σύμφωνα με την Μελόνι, «την κατηγόρησε ότι δεν ακολουθεί δημοκρατικές μεθόδους» και εκφράστηκε με τον ίδιο τρόπο για την ευρωομάδα των Συντηρητικών, της οποίας προεδρεύει η ίδια.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης ζήτησε από την Έλι Σλάιν, γραμματέα του ιταλικού κεντροαριστερού «Δημοκρατικού Κόμματος», να πάρει θέση επί του θέματος και «να πει ανοικτά αν συμφωνεί ή διαφωνεί με την δήλωση αυτή του Σμιτ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

