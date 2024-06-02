Χιλή και Ν. Αφρική προσφεύγουν κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Ο πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως η κυβέρνησή του θα συνοδεύσει τη Νότια Αφρική στην προσφυγή της στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔ) εναντίον του Ισραήλ.

«Αποφάσισα η Χιλή να υποστηρίξει και να ενωθεί με το αίτημα που υποβλήθηκε από τη Νότια Αφρική ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (κατά του Ισραήλ), στο πλαίσιο της σύμβασης για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας», τόνισε ο κ. Μπόριτς σε μήνυμά του στο Κογκρέσο της χώρας του.

Το κορυφαίο δικαστήριο του ΟΗΕ, στο οποίο προσέφυγε η Πρετόρια στα τέλη του Δεκεμβρίου, διέταξε τον Ιανουάριο την ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει το παν εντός των δυνατοτήτων της για να αποτραπεί κάθε πράξη γενοκτονίας και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς ωστόσο να φθάσει ως το να δώσει εντολή να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

Έπειτα από νέα προσφυγή της Νότιας Αφρικής, το ΔΔ διέταξε την 24η Μαΐου το Ισραήλ να σταματήσει «αμέσως» τη στρατιωτική επίθεσή του στη Ράφα.

Το διεθνές δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφανθεί για την ουσία της υπόθεσης, την κατηγορία πως το Ισραήλ παραβιάζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την αποτροπή γενοκτονιών (1948).

Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Χιλής αναφέρθηκε στην «καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση» στον μικρό, πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακο, καλώντας να υπάρξει «σθεναρή αντίδραση της διεθνούς κοινότητας».

Το Σαντιάγο ήδη καταδίκασε έντονα τον πρόσφατο βομβαρδισμό σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα, που προκάλεσε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 45 άνθρωποι και να τραυματιστούν εκατοντάδες άλλοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Επανειλημμένα ο πρόεδρος Μπόριτς —η χώρα του οποίου έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης από το 2011— έχει δηλώσει ότι για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας δεν υπάρχει «καμιά δικαιολογία», ότι είναι «απαράδεκτος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

