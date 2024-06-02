Γάζα: Έκκληση των μεσολαβητών για μια συμφωνία εκεχειρίας

Οι μεσολαβητές από το Κατάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ και την παλαιστινιακή Χαμάς να "οριστικοποιήσουν" μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη βάση του σχεδίου που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

"Ως μεσολαβητές στις συζητήσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων, το Κατάρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αίγυπτος καλούν από κοινού τη Χαμάς και το Ισραήλ να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία βάσει των αρχών που διατύπωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν", σύμφωνα με κοινή δήλωσή τους που εκδόθηκε στο Κάιρο και τη Ντόχα.

Το Κατάρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αίγυπτος μετέχουν εδώ και μήνες σε συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν στις αρχές Μαΐου όταν το Ισραήλ άρχισε τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ πρότεινε έναν νέο οδικό χάρτη τριών φάσεων προς μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, με την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση των τριών διαμεσολαβητριών χωρών, οι αρχές που διατυπώθηκαν στην ομιλία του Τζο Μπάιντεν "συγκεντρώνουν τις απαιτήσεις όλων των μερών σε μια συμφωνία που εξυπηρετεί πολλά συμφέροντα".

"Αυτή η συμφωνία προσφέρει έναν οδικό χάρτη για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και το τέλος της κρίσης", προστίθεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.