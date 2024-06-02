Politico: Πιθανή υποψήφια πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Αναλένα Μπέρμποκ

Ως πιθανή υποψήφια για την θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε περίπτωση που η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν καταφέρει να εκλεγεί, παρουσιάζει το περιοδικό «Politico» την υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ.

Σύμφωνα με την BILD, η οποία αναμεταδίδει το δημοσίευμα του περιοδικού, μετά τις ευρωεκλογές, ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχει η θέση που θα λάβει στο θέμα ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

«Και γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο: η δυσαρέσκεια για την φον ντερ Λάιεν στο κορυφαίο πόστο είναι μεγάλη μεταξύ πολλών σημαντικών παραγόντων της ΕΕ», αναφέρει η εφημερίδα και επισημαίνει ότι π.χ. ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αντί ενός ακόμη πολιτικού από την συντηρητική παράταξη, θα προτιμούσε τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας και πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.

«Και δεν είναι μόνος σε αυτό: ακόμη και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δυσανασχετεί με την κυρία φον ντερ Λάιεν, επειδή εκείνη φλερτάρει με την δεξιά ιταλική κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι πριν από τις εκλογές. Ο κ. Σολτς θα μπορούσε να αφήσει την σημερινή γερμανίδα επικεφαλής της Επιτροπής», γράφει η BILD και παραπέμπει στο δημοσίευμα του Politico, για να μεταφέρει την πληροφορία ότι πολλοί στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συμπαθούν τον Μάριο Ντράγκι.

Όπως υπενθυμίζει όμως η εφημερίδα, στην προγραμματική συμφωνία του SPD με τους Πράσινους και τους Φιλελευθέρους (FDP) προβλέπεται ότι εφόσον δεν είναι Γερμανός/ίδα ο επικεφαλής της Κομισιόν, τότε τον επόμενο επίτροπο της Γερμανίας θα τον ορίσουν οι Πράσινοι. «Υπάρχουν ελάχιστες υψηλές προσωπικότητες με εμπειρία, για αυτό στο μυαλό έρχεται το όνομα της Αναλένα Μπέρμποκ. Λέγεται επίσης ότι η υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε συζητήσεις για μια θέση στην Επιτροπή, ακόμη και αν δεν γίνει πρόεδρός της», συνεχίζει η BILD.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.