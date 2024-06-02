Και στο τέλος νικά η Ρεάλ: Πρωταθλήτρια Ευρώπης για 15η φορά η αιώνια «βασίλισσα»!

Για 15η φορά στην τεράστια ιστορία της και έκτη την τελευταία δεκαετία, η Ρεάλ Μαδρίτης στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης!

Η «βασίλισσα» επικράτησε 2-0 της Ντόρτμουντ στον τελικό του Γουέμπλεϊ και κατέκτησε το Champions League, με τον σπουδαίο Τόνι Κρόος να αποχαιρετά τους «μερένγκες» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.



Ανώτερη στο πρώτο μέρος η Μπορούσια, λύγισε στο δεύτερο από τα γκολ των Καρβαχάλ και Βινίσιους, στο… last dance του Μάρκο Ρόις με τα κιτρινόμαυρα.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Έντιν Τέρζιτς, με τον Κόμπελ κάτω από τα δοκάρια και τους Ρίερσον, Χούμελς, Σλότερμπεκ και Μάατσεν στην άμυνα. Οι Τζαν και Ζάμπιτσερ βρέθηκαν στον άξονα, με Σάντσο, Μπραντ και Αντεγέμι πίσω από τον Φίλκρουγκ.

Ο δε Κάρλο Αντσελότι επέλεξε 4-3-1-2, με τον Κουρτουά να παίρνει τη θέση του Λούνιν κάτω από τα δοκάρια και τους Καρβαχάλ, Ρούντιγκερ, Νάτσο και Μεντί να παίζουν στην άμυνα. Βαλβέρδε, Καμαβινγκά και Κρόος αποτέλεσαν την τριάδα στα χαφ, με τον Μπέλιγχαμ πίσω από τους Βινίσιους και Ροδρίγκο.

Το ματς

Η πρώτη αξιοσημείωτη φάση δεν ήταν αγωνιστική αλλά αφορούσε την εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, που ευτυχώς απομακρύνθηκαν γρήγορα και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά!

Οι Βεστφαλοί μπήκαν δυναμικά στο ματς και μετά από ένα άστοχο σουτ του Βαλβέρδε στο 12’, απείλησαν με τον Μπραντ, που όμως δεν τελείωσε καλά τη φάση από κοντά δύο λεπτά αργότερα.

Άστοχη ήταν και η προσπάθεια του Βινίσιους στο 15’, με την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία να καταγράφεται στο 21’.

Μια τρομερή μπαλιά του Χούμελς έβγαλε τετ α τετ τον Αντεγέμι, που προσπάθησε να αποφύγει τον τερματοφύλακα και κατέληξε να βγει πολύ πλάγια, με το αποτέλεσμα από το γύρισμά του να είναι ένα κόρνερ.

Στο 23’ η Μπορούσια έφτασε ακόμη πιο κοντά στο γκολ, με το δοκάρι να σταματά την προσπάθεια του Φίλκρουγκ – ο οποίος βέβαια ενδέχεται να ήταν σε θέση οφσάιντ.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Αντεγέμι απείλησε εκ νέου για λογαριασμό του γερμανικού συλλόγου, με τον Κουρτουά να σταματά το σουτ του από πλάγια θέση και τον Φίλκρουγκ να μην καταφέρνει να στη συνέχεια να βρει καλά την μπάλα με το κεφάλι.

Το πρώτο ημίχρονο συνέχισε να κυλά στο ίδιο μοτίβο, με τους παίκτες του Τέρζιτς να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να φτάνουν κοντά στο γκολ σε μία ακόμη περίπτωση, όταν ο Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ σταμάτησε και την προσπάθεια του Ζάμπιτσερ (41’).

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μαζεμένες καλές στιγμές για τη «βασίλισσα», καθώς η εκτέλεση φάουλ του Κρόος εξουδετερώθηκε από τον Κόμπελ (49’), με την κεφαλιά του Καρβαχάλ δευτερόλεπτα αργότερα να περνά άουτ.

Ο Ισπανός μπακ απείλησε και στο 57’, όταν σούταρε μέσα από την περιοχή μα είδε τον αντίπαλο γκολκίπερ να σταματά την μπάλα, αφού αυτή κόντραρε σε αμυντικό.

Η πρώτη καλή στιγμή για τους Βεστφαλούς ήρθε στο 63ο λεπτό, όταν μετά από ωραίο γύρισμα του Αντεγέμι από τα αριστερά, ο Φίλκρουγκ έπιασε τη δυνατή κεφαλιά αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Κουρτουά, που έδιωξε.

Στο 69’ ο Μπέλιγχαμ δεν βρήκε για χιλιοστά την μπάλα μετά τη γλυκιά σέντρα του Βινίσιους, ωστόσο πέντε λεπτά αργότερα ο Καρβαχάλ έκανε αυτό που έπρεπε!

Ο Κρόος εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά και ο έμπειρος μπακ πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλους, παίρνοντας την κεφαλιά και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Ρεάλ.

Το 2-0 έμοιαζε να έρχεται και πράγματι στο 83’, μετά από τραγικό λάθος στην αντίπαλη άμυνα, ο Βινίσιους νίκησε τον τρομερό τερματοφύλακα της Ντόρτμουντ σε τετ α τετ και τελείωσε το ματς, με την Μπορούσια να έχει ακυρωθέν γκολ στο 87' με τον Φίλκρουγκ και εντέλει να μην καταφέρνει ποτέ να ξαναμπεί στο ματς.

Το σφύριγμα της λήξης, βρήκε τους «μερένγκες» να πανηγυρίζουν και τους Βεστφαλούς να φεύγουν άπραγοι από το Γουέμπλεϊ, όπως πριν από έντεκα χρόνια...

MVP: Ο Ντάνι Καρβαχάλ έκανε εξαιρετικό ματς και εκτός των καθηκόντων του ως μπακ, ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο για το 15ο Champions League της Ρεάλ Μαδρίτης με τρομερή κεφαλιά! Άξιος MVP λοιπόν...

Οι ενδεκάδες

Ντόρτμουντ (Έ. Τέρζιτς): Κόμπελ, Ρίερσον, Χούμελς, Σλότερμπεκ, Μάατσεν, Τζαν (80’ Μάλεν), Ζάμπιτσερ, Σάντσο (87’ Μπάινο-Γκίτενς), Μπραντ (80’ Αλέ), Αντεγέμι (72’ Ρόις), Φίλκρουγκ

Στον πάγκο: Βάτιεν, Ζίλε, Λότκα, Βολφ, Εζκάν, Μουκοκό, Μέγερ, Ενμέτσα

Ρεάλ Μαδρίτης (Κ. Αντσελότι): Κουρτουά, Καρβαχάλ, Νάτσο, Ρούντιγκερ, Μεντί, Βαλβέρδε, Καμαβινγκά, Κρόος (85’ Μόντριτς), Μπέλιγχαμ (85’ Χοσέλου), Ροδρίγκο (90+1’ Μιλιτάο), Βινίσιους (90+4' Βάθκεθ)

Στον πάγκο: Αλάμπα, Κέπα, Ντίαθ, Τσουαμενί, Θεμπάγιος, Γκαρθία, Γκιουλέρ

Διαιτητής: Βίντσιτς (Σλοβενία)

Βοηθοί: Κλάντσνικ, Κόβατσιτς (Σλοβενία)

4ος: Λετεσιέ (Γαλλία)

VAR: Καϊτάζοβιτς (Σλοβενία)

