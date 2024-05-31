«Οι δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ για τα όπλα που δίνονται στην Ουκρανία από τη Δύση δείχνουν ότι έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον στόχων σε ρωσικό έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου» δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα με την παραπάνω τοποθέτηση σχολίαζε τις δηλώσεις του Στόλτενμπεργκ ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση από το Κίεβο των βρετανικών πυραύλων πλεύσης «Storm Shadow» και ορισμένων άλλων όπλων που προμήθευαν οι χώρες του ΝΑΤΟ.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι τα σχόλια του επικεφαλής του ΝΑΤΟ επιβεβαιώνουν ότι τα δυτικά όπλα έχουν στραφεί κατά της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

