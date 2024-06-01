Λογαριασμός
Ακτιβίστρια βανδάλισε με κόκκινο αυτοκόλλητο τις «παπαρούνες» του Μονέ - Δείτε βίντεο

Η οργάνωση Riposte alimentaire ανέβασε βίντεο στα social media με τη «στρατευμένη» γυναίκα να βανδαλίζει το έργο τέχνης στο Μουσείο του Ορσέ

Έρηα τέχνης του Μονέ

Ακτιβίστρια οικολόγος συνελήφθη σήμερα έπειτα από επίθεση κατά του διάσημου πίνακα του Κλοντ Μονέ «Οι παπαρούνες» στο Μουσείο του Ορσέ.

Βίντεο της οργάνωσης Riposte alimentaire, που ευθύνεται για σειρά επιθέσεων κατά έργων τέχνης, που αναρτήθηκε στο Χ δείχνει γυναίκα που παρουσιάζεται ως «στρατευμένη πολίτης» να κολλά στον ιμπρεσιονιστικό πίνακα που αποτυπώνει τοπίο με παπαρούνες ένα αυτοκόλλητο πόστερ με εικόνα αποκάλυψης σε κόκκινο χρώμα.

«Αυτός ο εφιαλτικός πίνακας μπροστά μας, αυτό μας περιμένει αν δεν εφαρμοστεί καμία εναλλακτική! Στους +4°C, είναι η κόλαση που μας περιμένει», φώναξε η γυναίκα.

Η διεύθυνση του μουσείου ανακοίνωσε ότι ο πίνακας αποκαταστάθηκε, ότι η έκθεση άνοιξε στο κοινό και ότι θα καταθέσει μήνυση.

Η οργάνωση Riposte alimentaire που αγωνίζεται για την αειφόρο διατροφή έχει πραγματοποιήσει πολλές ανάλογες επιθέσεις τους τελευταίους μήνες.

Εχει στο ενεργητικό της την επίθεση κατά της Τζοκόντα στο Λούβρο, κατά του πίνακα «Η Ανοιξη» του Μονέ, στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Λυών, του έργου «Η Ελευθερία οδηγεί τον Λαό» του Ντελακρουά στο Λούβρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

