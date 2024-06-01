Ακτιβίστρια οικολόγος συνελήφθη σήμερα έπειτα από επίθεση κατά του διάσημου πίνακα του Κλοντ Μονέ «Οι παπαρούνες» στο Μουσείο του Ορσέ.

Βίντεο της οργάνωσης Riposte alimentaire, που ευθύνεται για σειρά επιθέσεων κατά έργων τέχνης, που αναρτήθηκε στο Χ δείχνει γυναίκα που παρουσιάζεται ως «στρατευμένη πολίτης» να κολλά στον ιμπρεσιονιστικό πίνακα που αποτυπώνει τοπίο με παπαρούνες ένα αυτοκόλλητο πόστερ με εικόνα αποκάλυψης σε κόκκινο χρώμα.

🦺 ACTION EN COURS - PARIS



Samedi 1er Juin, 10h



Une citoyenne engagée avec la campagne Riposte Alimentaire a recouvert le tableau "Les Coquelicots” d'une version cauchemardesque du même tableau, représentant un champ de coquelicots en 2100. #A22Network #RiposteAlimentaire [1] pic.twitter.com/SpHbfuTI0r — Riposte Alimentaire (@riposte_alim) June 1, 2024

«Αυτός ο εφιαλτικός πίνακας μπροστά μας, αυτό μας περιμένει αν δεν εφαρμοστεί καμία εναλλακτική! Στους +4°C, είναι η κόλαση που μας περιμένει», φώναξε η γυναίκα.

Η διεύθυνση του μουσείου ανακοίνωσε ότι ο πίνακας αποκαταστάθηκε, ότι η έκθεση άνοιξε στο κοινό και ότι θα καταθέσει μήνυση.

Η οργάνωση Riposte alimentaire που αγωνίζεται για την αειφόρο διατροφή έχει πραγματοποιήσει πολλές ανάλογες επιθέσεις τους τελευταίους μήνες.

Εχει στο ενεργητικό της την επίθεση κατά της Τζοκόντα στο Λούβρο, κατά του πίνακα «Η Ανοιξη» του Μονέ, στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Λυών, του έργου «Η Ελευθερία οδηγεί τον Λαό» του Ντελακρουά στο Λούβρο.

