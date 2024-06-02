Τουλάχιστον 22 άνθρωποι συνελήφθησαν αφού διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων εισέβαλαν σε μουσείο της Νέας Υόρκης, όπου έγιναν φθορές, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Σάββατο.

Εκατοντάδες διαδηλωτές απέκλεισαν την είσοδο του Brooklyn Museum, φωνάζοντας συνθήματα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, κρατώντας πλακάτ, διαπίστωσε προχθές Παρασκευή ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ορισμένοι εισέβαλαν στο μουσείο για να κρεμάσουν την πρόσοψη πανό που ανέγραφε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη, σταματήστε τη γενοκτονία».

«Δυστυχώς, υπήρξαν φθορές και μέλη του προσωπικού μας υπέστησαν επίθεση», ανέφερε μια εκπρόσωπος του μουσείου.

Οι ΗΠΑ, ειδικά οι πανεπιστημιουπόλεις, δονούνται εδώ και μήνες από διαδηλώσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τους τελευταίους σχεδόν οκτώ μήνες.

Σε όλη τη χώρα, πρυτανεία πανεπιστημίων κάλεσαν τις δυνάμεις επιβολής της τάξης για να διαλύσουν αυτοσχέδιους καταυλισμούς διαδηλωτών μέσα στις εγκαταστάσεις τους ή να απομακρύνουν manu militari διαδηλωτές.

Φοιτητές απαίτησαν ιδίως από τις σχολές τους να διακόψουν τις σχέσεις τους με μαικήνες ή εταιρείες που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.