Χαρίτσης: Έμπρακτη απάντηση της δημοκρατικής Θεσσαλονίκης

«Η σημερινή μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους είναι η έμπρακτη απάντηση της δημοκρατικής Θεσσαλονίκης στην ομοφοβία, στην τρανσφοβία και στη μισαλλοδοξία», αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι μια συγκέντρωση αλληλεγγύης και ελπίδας», συνεχίζει ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, «υπεράσπισης της δημοκρατίας μας. Υπεράσπισης του δικαιώματος όλων των ατόμων στην ασφάλεια και στο σεβασμό».

Ο κ. Χαρίτσης σημειώνει ότι «η προσπάθεια μιας παρακρατικής συμμορίας να διαλύσει τη συγκέντρωση έπεσε στο κενό. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό» και πως «κάθε τους εμφάνιση υπογραμμίζει την ιδιόμορφη ανοχή της αστυνομίας, τη λογική του δίκιου του ισχυρού και το βαθύτερο πρόβλημα της διείσδυσης της Ακροδεξιάς στο χώρο της νεολαίας».

Ζητά «να πάρουν άμεσα θέση τα πολιτικά κόμματα και οι βουλευτές/τριες της Θεσσαλονίκης». «Να στηρίξουμε τις συγκεντρώσεις που ζητούν δικαιοσύνη. Να ορθώσουμε μέτωπο στον φασισμό. Καμία ανοχή στο σκοτάδι και στο μίσος. Δεν θα φοβηθούμε», τονίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

