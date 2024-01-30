Κλειστά, για προληπτικούς λόγους, θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη τα σχολεία σε περιοχές του Δήμου Καλαβρύτων με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των συνοδών, λόγω της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της δημοτικής ενότητας Καλαβρύτων, ο δημοτικός παιδικός σταθμός Καλαβρύτων, καθώς και το νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο Ψωφίδας, το γυμνάσιο Δάφνης και το λύκειο Δάφνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.