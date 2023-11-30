Την προκήρυξη 48ωρης απεργίας για την Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, αποφάσισε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων, ζητώντας την απόσυρση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου για το φορολογικό.

«Το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο είναι μια απροκάλυπτη πρόθεση εξόντωσης κάθε μορφής ατομικής επιχειρηματικότητας. Είναι ωμή δολοφονία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των αξιών που υποτίθεται ότι παρέχει μια δημοκρατική χώρα στους πολίτες της. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σχεδίασε τον εργασιακό θάνατο χιλιάδων επαγγελματιών, μεταξύ αυτών και των αυτοκινητιστών ταξί. Το ταξί κινδυνεύει με αφανισμό. Πρόθεσή τους είναι να μας εξοντώσουν οικονομικά και να μας αναγκάσουν να παραδώσουμε τις άδειές μας σε πολυεθνικές και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στόχος της κυβέρνησης είναι:

Η εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων.

Η υπαλληλοποίηση 750.000 ανθρώπων που θα στελεχώσουν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και πολυεθνικές.

Η παροχή νέων φοροαπαλλαγών για το κεφάλαιο (μείωση των συντελεστών στους φόρους συγκέντρωσης κεφαλαίου και πώλησης εισηγμένων μετοχών) τα οποία προβλέπονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Το ΣΑΤΑ διεκδικεί:

Την απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου

Την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ

Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

