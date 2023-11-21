Θεσσαλονίκη: Μηχανικός πλοίου τραυματίστηκε στο κεφάλι

Μηχανικός πλοίου υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο πλοίαρχος ενημέρωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ότι ο 31χρονος ναυτικός στην προσπάθεια του να εισέλθει στον χώρο του μηχανοστασίου, χτύπησε σε στεγανή πόρτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι.

Διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου παραμένει για νοσηλεία. Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

